Net tarih verildi! EYT 2023'te ÇIKIYOR! 45,46,47 yaş ve üzeri olanlar bekliyordu! 6.2 milyon yaşa takılana MAAŞ müjdesi! EYT'li nasıl emekli olacak?

EYT için krtik tarih belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, EYT'liler için bir ekip kurduklarunı ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda en uygun formüllerin devreye alınacağını vurguladı. Bakan Bilgin, "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Hazine ve Maliye bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız. Çalışmayı yıl sonu ya da ocak başında Meclis'e sunacağız." dedi. Bu gelişmelerle birlikte EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Sorusu gündem oldu. İşte merak edilenler...