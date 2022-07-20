Net tarih verildi! EYT 2023'te ÇIKIYOR! 45,46,47 yaş ve üzeri olanlar bekliyordu! 6.2 milyon yaşa takılana MAAŞ müjdesi! EYT'li nasıl emekli olacak?
EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. 3600 ek gösterge meselesinin hemen ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT'lilere ilişkin son dakika açıklama geldi. Komisyonlar çalışmalarına başlarken, yıl sonu veya Ocak ayına kadar bu çalışmaların süreceği paylaşıldı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT üzerinde durulan formüller ve son gelişmeler!
EYT için krtik tarih belli oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, EYT'liler için bir ekip kurduklarunı ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda en uygun formüllerin devreye alınacağını vurguladı. Bakan Bilgin, "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Hazine ve Maliye bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız. Çalışmayı yıl sonu ya da ocak başında Meclis'e sunacağız." dedi. Bu gelişmelerle birlikte EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Sorusu gündem oldu. İşte merak edilenler...
Emeklilik için yaşı bekleyenler için önemli gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'ye yönelik bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü söyledi.