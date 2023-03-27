RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 8.000 X % 30= 10.400 TL! Emekli memura, asgari ücretliye 4 İŞLEM! 1 Temmuz 2023 MAAŞ HESABI ortaya çıktı! SSK, Bağkur, 4C'liye DİP MAAŞ makbuzu...

8.000 X % 30= 10.400 TL! Emekli memura, asgari ücretliye 4 İŞLEM! 1 Temmuz 2023 MAAŞ HESABI ortaya çıktı! SSK, Bağkur, 4C'liye DİP MAAŞ makbuzu...

Memur emeklisi zammı için nefesler tutuldu. En düşük emekli maaşının 7.500 TL olmasının ardından milyonlarca emekli kendi maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamada memur emeklilerine 1 Temmuz tarihinde ek zammın yapılacağı belirtilmişti. Temmuz zammı ise kök maaşa göre yapılacak. İşte memur emeklisine taban maaş hesabı...

takvim.com.tr
27.03.2023 12:38 - Son Güncelleme: 27.03.2023 12:38
8.000 X % 30= 10.400 TL! Emekli memura, asgari ücretliye 4 İŞLEM! 1 Temmuz 2023 MAAŞ HESABI ortaya çıktı! SSK, Bağkur, 4C’liye DİP MAAŞ makbuzu...

Bakan Bilgin zamlı emekli maaşları için tarih verdi! 7.500 TL emekli maaşları Nisan ayında yatacak. Memur emeklisi ise ek zamlı maaşını 1 Temmuz günü alacak. Memur emeklilerine ek zam için ise dip maaş formülü ortaya atıldı. İşte memur emeklisine ara zam hesabı...

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8.000 X % 30= 10.400 TL! Emekli memura, asgari ücretliye 4 İŞLEM! 1 Temmuz 2023 MAAŞ HESABI ortaya çıktı! SSK, Bağkur, 4C’liye DİP MAAŞ makbuzu...

Memur emeklilerinde en düşük maaş 7.500 TL'nin üzerinde olduğu için orada değişiklik beklenmiyor. Ancak 7.500 TL'nin altındaki tüm maaşlar yasa çıktıktan sonraki ödeme döneminde, bu rakama tamamlanacak.

8.000 X % 30= 10.400 TL! Emekli memura, asgari ücretliye 4 İŞLEM! 1 Temmuz 2023 MAAŞ HESABI ortaya çıktı! SSK, Bağkur, 4C’liye DİP MAAŞ makbuzu...

Örneğin şu anda 5.500 TL taban maaş alanların hesabına artık 7.500 TL yatırılacak. 6.500 TL alan bir emekliye de yine 1000 TL seyyanen artış yapılarak 7.500 TL ödenecek.

8.000 X % 30= 10.400 TL! Emekli memura, asgari ücretliye 4 İŞLEM! 1 Temmuz 2023 MAAŞ HESABI ortaya çıktı! SSK, Bağkur, 4C’liye DİP MAAŞ makbuzu...

Yapılan taban maaş artışı bir destek olarak uygulanıyor ve Hazine tarafından karşılanıyor. Bu yüzden emeklilerin aslında kök maaşları değişmiyor. Örneğin kök maaşı 4.000 TL olan bir emekli için taban maaş 5.500 TL yapılmıştı.

8.000 X % 30= 10.400 TL! Emekli memura, asgari ücretliye 4 İŞLEM! 1 Temmuz 2023 MAAŞ HESABI ortaya çıktı! SSK, Bağkur, 4C’liye DİP MAAŞ makbuzu...

Bu emeklinin alacağı maaş şimdi 7.500 TL'ye çıktı. Temmuz ayında yapılacak artış bu emekli için 4.000 TL'ye göre yapılacak.

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