Nisan 2023 Memur maaşları erken mi yatacak, ne zaman? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oluyor

2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 TL'ye, 2023 yılı Ocak itibarıyla da 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.