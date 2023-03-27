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Haberler Ekonomi Nisan 2023 Memur maaşları erken mi yatacak, ne zaman? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Nisan 2023 Memur maaşları erken mi yatacak, ne zaman? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emekli maaşlarının ödemeleriyle ilgili, "2023 yılı nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerle birlikte memur maaşları da merak edildi. Peki, Nisan 2023 Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.03.2023 13:12 - Son Güncelleme: 27.03.2023 13:12
Nisan 2023 Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte en düşük maaş 7.500 TL'ye çıkarıldı. Çalışma Bakanlığı zamlı maaşların ödeneceği tarihi duyurdu. Ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Memur maaşlarının erken yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Peki, Nisan 2023 Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...

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Nisan 2023 Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından enflasyonun tahribatına karşı emeklileri koruyacak iyileştirmeler sürdürülüyor.

Nisan 2023 Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oluyor

2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 TL'ye, 2023 yılı Ocak itibarıyla da 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Nisan 2023 Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarının 2023/Nisan ödeme döneminden itibaren yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini duyurdu. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacak.

Nisan 2023 Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak.

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