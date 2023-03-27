Nisan 2023 Memur maaşları erken mi yatacak, ne zaman? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!
Zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emekli maaşlarının ödemeleriyle ilgili, "2023 yılı nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır" açıklamasında bulundu. Bu gelişmelerle birlikte memur maaşları da merak edildi. Peki, Nisan 2023 Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...
27.03.2023 13:12 - Son Güncelleme: 27.03.2023 13:12
Emekli maaşlarına yapılan zamla birlikte en düşük maaş 7.500 TL'ye çıkarıldı. Çalışma Bakanlığı zamlı maaşların ödeneceği tarihi duyurdu. Ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Memur maaşlarının erken yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Peki, Nisan 2023 Memur maaşları ne zaman yatacak? Memur ve 4C memur emeklileri maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar...