Dul ve yetime çifte zam! Yeni maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! %25-50-75 hisse oranına göre en düşük maaş...

Emeklilere ve EYT'lilere çifte zam için yasa süreci başlıyor. TBMM'ye sevk edilen tasarı yarın Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelirken, düzenleme ile en düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseliyor. Emeklilerin ve EYT'lilerin heyecanla beklediği çifte zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. Hem en düşük emekli aylığındaki hem de bayram ikramiyesindeki artışlar, vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlara da yansıtılacak.