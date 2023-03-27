Dul ve yetime çifte zam! Yeni maaş tablosu kuruşu kuruşuna hesaplandı! %25-50-75 hisse oranına göre en düşük maaş...
En düşük emekli aylığı ödemesini 7 bin 500 lira, bayram ikramiyesini de 2 bin lira yapan düzenlemenin Meclis maratonu bu hafta başlarken, ölüm aylığı alanlar da çifte müjdeden yararlanabilecek. Peki kim, ne kadar alacak? İşte detayları...
Emeklilere ve EYT'lilere çifte zam için yasa süreci başlıyor. TBMM'ye sevk edilen tasarı yarın Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelirken, düzenleme ile en düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseliyor. Emeklilerin ve EYT'lilerin heyecanla beklediği çifte zamdan dul ve yetimler de yararlanacak. Hem en düşük emekli aylığındaki hem de bayram ikramiyesindeki artışlar, vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlara da yansıtılacak.
Örneğin; yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 4 bin 125 liradan az olamıyordu. Bu tutar, yeni taban aylığın devreye girmesiyle, 5 bin 625 liraya çıkacak.
Yani yüzde 75 hissesi olan dul eşe 5 bin 625 liradan az aylık ödenmeyecek. Bunun altında olan ölüm aylığı ödemeleri 5 bin 625 liraya tamamlanacak.
HİSSE ORANINDA YANSIR
Yüzde 50 hissesi olanın ölüm aylığında en düşük tutar da 2 bin 750 liradan 3 bin 750 liraya yükselecek. Yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 375 lira yerine bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.