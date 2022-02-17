80 bin TL taşıt kredisi için aylık ne kadar ödenir? 36 ay vade için bankaların güncel faiz oranları! Vakıfbank, İş Bankası, Garanti…

Hayalindeki araca kavuşmak isteyen vatandaşlar birikimlerine ekleyecekleri kredi için araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Sıfır ve ikinci el arabalar için bankalar tarafından sunulan kredi imkanlarından geri ödeme koşulları bütçeye en uygun olanını tercih etmek istiyor. Bankalarla görüşmeden önce ön bilgi almak isteyen vatandaşlar için Vakıfbank, İş Bankası, Garanti gibi daha pek çok bankanın 80 bin TL taşıt kredisi için 36 ay vade kredi faiz oranlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.