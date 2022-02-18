Kazanç 1.686,58 TL'ye çıktı! 3 bankadan parası olana evlere şenlik faiz: Şekerbank, Odeabank, QNB 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faizi yarışı devam ediyor. Yeni sistem sonrasında oranların güncellenmesi ile vatandaşlara destek sunulmaya devam ediyor. Birikimlerini en iyi oranlarda değerlendirmek isteyenlere özel faiz oranlarının sunulduğu vadeli mevduat hesaplarında Şekerbank, Odeabank ve QNB Finansbank cazip teklifleri ile en yüksek oranları sunmaya hazırlanıyor. Çoğu banka tarafından yüzde 20'nin altına düşürülen mevduat faiz oranlarına göre en yüksek faiz getirisinden yararlanmak isteyenler ise bu bankaları tercih etmeye başladılar. İşte bankaların 32 günlük en yüksek faiz oranları...
18.02.2022 09:59 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:01
• Odebank Oksijen Hesap | Faiz Oranı: %20 | Kazanç: 1.665,75 TL
• Şekerbank e – Gece Gündüz Hesap | Faiz Oranı: %19 | Kazanç: 1.582,47 TL