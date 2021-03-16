8 kalem yardım ve 1460 TL ödeme! İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkese maddi yardım!
2021 Mart ayından itibaren devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için destek ödemeleri yapılacak. Mart ayının bitimine kısa süre kala vatandaşlar 277 TL ila 1460 TL arası devlet yardımlarına başvuruda bulunabilecek. Sosyal devlet anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların eksikliklerinin giderilebilmesi için gıda, nakit ve kıyafet yardımları yapılmaktadır. 2021 Mart ayında ihtiyaç sahiplerine de yardım ödemeleri sürdürülmektedir. Ay bitmeden gerekli şartları taşıyan vatandaşlar başvurularını yaparak devlet desteklerinden yararlanabilecek. Devlet tarafından sağlanan karşılıksız desteklerin bir bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla veriliyor. Bunun yanında bazı destekler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı destekler ise İŞKUR tarafından sağlanıyor.
Devlet vatandaşlara çeşitli alanlarda yardım ve destek ödemeleri yapıyor. Devlet tarafından sağlanan bu destek ödemeleri vatandaşların içlerinde bulundukları durumlara göre ödeniyor. Bu kapsamda hastalara, yaşlılara, muhtaç ailelere, kadınlara, erkeklere, çalışmayanlara, çalışanlara destek ödemeleri yapılıyor. Bu ödemelerin bir bölümü bazı başvuru şartları esasına göre yapılırken bazı ödemelerde vatandaşlardan hiç bir koşul talep edilmiyor. İşte devletin başta SGK olmak üzere kurumları aracılığıyla yapmış olduğu yardımlar ve detayları.
İşte kalem kalem SGK destekleri ve ödemelere ilişkin ayrıntılar.
1-) Cenaze Yardım Ödemesi
SGK tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi cenaze yardım ödemesi. Bu ödeme belirli bir SGK primi ödemiş sigortalının bir yakını vefat ettiğinde sağlanıyor. Cenaze yardımı ödemesi vefat eden eşine ve çocuklarına yapılıyor. Eğer eşi ve çocukları yoksa diğer birinci dereceden akrabaları alabilir. Bu ödemeler için SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor.
2-) Doğum Parası Ödemesi
Devlet doğum yapan annelere doğum yardım parası ödemesi yapıyor. Burada kritik nokta Mayıs 2015 tarihi. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olmuş annelere çocuk sayısına göre yardım ödemesi sağlanır. Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL doğum parası ödenir.
3-) Yol Yardımı Ödemesi
Yol yardımı ödemesi sağlık alanıyla ilgili sağlanan bir destektir. Bu destek ile sigortalı bir vatandaşın organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller veya zorunlu bir nedenden dolayı yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyorsa SGK yol yardımı ödemesi yapıyor. BU ödemeler hak sahibinin kendisine, eşine veya birinci derecek diğer akrabalarına yapılır.
5-) İş Görememezlik Ödemesi
Çalışma hayatında yer alan vatandaşlara yapılan bu ödeme SGK ile sağlanıyor. Bu ödeme çalışan vatandaşlar mesleki hastalıklara yakalandıklarında, iş kazası geçirdiklerinde yada çalışamayacak durumda olduklarında heyetten sağlık raporu almaları koşulu ile veriliyor. Ödemelere başvurular SGK ile yapılıyor.