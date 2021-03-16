8 kalem yardım ve 1460 TL ödeme! İşsiz, esnaf, ev kadını, emekli, çalışan, çalışamayan ihtiyaç sahibi herkese maddi yardım!

İşte kalem kalem SGK destekleri ve ödemelere ilişkin ayrıntılar.

1-) Cenaze Yardım Ödemesi

SGK tarafından sağlanan desteklerden bir tanesi cenaze yardım ödemesi. Bu ödeme belirli bir SGK primi ödemiş sigortalının bir yakını vefat ettiğinde sağlanıyor. Cenaze yardımı ödemesi vefat eden eşine ve çocuklarına yapılıyor. Eğer eşi ve çocukları yoksa diğer birinci dereceden akrabaları alabilir. Bu ödemeler için SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor.

2-) Doğum Parası Ödemesi

Devlet doğum yapan annelere doğum yardım parası ödemesi yapıyor. Burada kritik nokta Mayıs 2015 tarihi. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olmuş annelere çocuk sayısına göre yardım ödemesi sağlanır. Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL doğum parası ödenir.