Yatırımcılar dikkat, pozisyon almayanlara büyük şok gelebilir! Altınla ilgili en fena açıklama geldi! Hemen acele etmelisiniz...
Finansal piyasalar için hareketli bir süreçten geçiriyoruz. Baharla beraber yeni kararlar ve projeksiyonlar yapılıyor. Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yatırımcılar ise sıkıntılı... Yaşamın normalleşmesi ve bastırılmış harcayıcı arzıyla enflasyonun yükselme olasılığı önde gelen gerilim sebebi. Amerika Birleşik Devletlerinde 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 teşvik kutusunun devreye alınması bu evhamları artırıyor. Yurt içinde bir yandan ABD 10 yıllık tahvilleri izlenirken diğer yandan gözler perşembe günü faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nda. TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın göreve geldiği kasım ayından bu yana 4 ay geçti. Merkez Bankası geçen dört ayın ilk ikisinde faiz artışı gerçekleştirirken sonrasında izlemeye geçti.
Altın fiyatlarında analistlerin değerlendirme ve yorumları, ABD'de açıklanan teşvik paketleri ile yön bulacağı yönündeydi. Son olarak 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından yatırımcılar, altın fiyatlarında yeniden yükseliş trendinin başlamasını bekliyor. Altın piyasasının önde gelen emtia uzmanları, gram altında yükseliş beklentileri olduğunu söyledi. Ayrıca gram altın fiyatları dolar / TL paritesindeki düşüşün etkisini yaşayarak küresel altın fiyatlarındaki yükselişten pay alamadı. Yatırımcılar ABD Başkanı Joe Biden'ın dün ekonomi teşvik paketini imzalamasına odaklandı. Altın yatırımcısının gözü buradan gelebilecek haberlere kilitlenmişken emtia uzmanlarından gram altında yükseliş sinyalleri paylaşıldı.
18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıda ise faizi 100 baz puan artırması bekleniyor. Böylece politika faizi yüzde 17 seviyesinden yüzde 18'e çıkacak. Enflasyon yükseldikçe piyasa, faiz artışı noktasında zorlayıcı olmaya devam edecek. Yatırımcı cephesinde faiz beklentisine bağlı fiyat marjları belirlenmiş durumda. Faizde 100 puanlık bir artışı olması halinde dolar/TL kurunda 7.40 ve 7.20 seviyesindeki desteklerin test edilmesi beklenmeli.
SINIRLI YÜKSELİŞ
Bir süre kur bu aralıkta sıkışma yaşayabilir. Faizlerin aynı kalması ya da parasal sıkılaştırma yönünde piyasanın beklediği mesajın gelmemesi ilk tepki olarak kur üzerinde etkisini gösterecektir. İlk direnç 7.80 seviyesinde. Enflasyonun düşürülmesi birincil hedef olduğu için kurda yükselişin sınırlı olması beklenmeli.
BORSA BİR SÜRE BURALARDA MI?
BIST 100 Endeksi 1582 seviyelerinde üçlü tepe oluşturdu. Milliyet'te yer alan habere göre, Endeks şimdilerde 8, 20 ve 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunuyor. 1550, 1539 ve 1508 destek seviyeleri... 1582 yukarı kırıldığında hareketin başlama sinyali olarak algılanacaktır.
FED SİNYALİ NASIL OLUR?
ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.64 ile geride kalan 13 ayın zirvesini test etti. Şimdilerde yüzde 1.61 ve yüzde 1.62 ise kritik eşik konumunda bulunuyor. Oranın yüzde 1.62'nin üzerinde yüzde 2'ye doğru güçlü hareketini sürdürmesi mümkün. Teknik olarak yukarı yönde hareketin güçlü olması gözlerin ABD Merkez Bankası'na (Fed) toplantısına dönmesine neden oldu.