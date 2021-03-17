Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik hakkı var mı?

Herkesin bildiği üzere emekli olmak isteyen vatandaşların SGK mevzuatında yer alan tüm koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşulların aynı anda sağlanması gidişatında ise emeklilik müracaatı yapılıyor. Emeklilik koşullarının sağlanması muhakkak şartlara göre tanımlansa da bu gidişatlar her kişi için değişiyor.

17.03.2021 09:42 - Son Güncelleme: 11.06.2021 15:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





