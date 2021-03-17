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Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik hakkı var mı?

Herkesin bildiği üzere emekli olmak isteyen vatandaşların SGK mevzuatında yer alan tüm koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşulların aynı anda sağlanması gidişatında ise emeklilik müracaatı yapılıyor. Emeklilik koşullarının sağlanması muhakkak şartlara göre tanımlansa da bu gidişatlar her kişi için değişiyor.

17.03.2021 09:42 - Son Güncelleme: 11.06.2021 15:58
Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik hakkı var mı?

SGK ile ilgili araştırmalarda en fazla aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu geliyor. Emeklilik şartlarının kişiye göre değişmesi nedeniyle bu alanda kendi durumlarını öğrenmek isteyen emekli vatandaşlar SGK uzmanlarına sorular soruyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor.

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Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik hakkı var mı?

48 YAŞINDA EMEKLİLİK ŞARTLARI

Emekli olmak isteyen bir çalışan kendisine ait özel durumları SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu'ya yöneltti. Posta'da yer alan habere göre ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşın sorusu ve cevabı şu şekilde;

Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik hakkı var mı?

1976 doğumluyum. SSK giriş tarihim 1 Ocak 1992. Toplam 3359 gün prim ödemem var. Ayrıca 291 gün de Bağkur primim bulunuyor. Acaba ne zaman emeli olurum? (Kadın Çalışan)

Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik hakkı var mı?

Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. 1875 gün daha prim ödeyerek, priminizi 5525 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik hakkı var mı?

Ayrıca 3600 günden fazla priminiz olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.