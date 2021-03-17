Ya 1875 gün prim ödeyip 48 yaşında ya da 58 yaşını bekleyerek emeklilik hakkı var mı?
Herkesin bildiği üzere emekli olmak isteyen vatandaşların SGK mevzuatında yer alan tüm koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu koşulların aynı anda sağlanması gidişatında ise emeklilik müracaatı yapılıyor. Emeklilik koşullarının sağlanması muhakkak şartlara göre tanımlansa da bu gidişatlar her kişi için değişiyor.
17.03.2021 09:42
- Son Güncelleme: 11.06.2021 15:58
SGK ile ilgili araştırmalarda en fazla aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?' sorusu geliyor. Emeklilik şartlarının kişiye göre değişmesi nedeniyle bu alanda kendi durumlarını öğrenmek isteyen emekli vatandaşlar SGK uzmanlarına sorular soruyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor.