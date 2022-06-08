8 Haziran Ziraat Bankası konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları! 50, 100 ve 200 bin TL’lik kredi maliyet hesaplama tabloları yayınlandı!

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinin hızlanarak devam ettiği şu günlerde hem temel ihtiyaçlarını karşılamak hem araç ve konut sahibi olabilmek adına nakit gereksinimi artan vatandaşlara, Ziraat Bankası'ndan haziran ayı cevabı geldi. Banka, ilgili 3 kredi hizmeti için de faiz oranlarını güncellediğini duyurdu. İşte bankanın haziran ayı kredi hizmetlerine ilişkin örnek hesaplama tabloları