8 bin TL bugünden itibaren hesapta! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat'ten EMEKLİ MAAŞI ALANA YATACAK! Kamu bankaları coştu! Promosyonda SON kampanya...
Emekli promosyonu için son gün araştırılıyor. Promosyonlar dışında bankalar emekliye ek fırsatlar da sunuyor. Emekli maaş ödemesi için henüz banka değişikliği yapmayanlar son tarihi sorguluyor. İşte detaylar...
01.10.2022 22:01 - Son Güncelleme: 01.10.2022 22:01
ZİRAAT BANKASI
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında promosyon veriyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesinden faydalanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.
QNB FİNANSBANK
Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Ve ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1.000 TL sunuyor.