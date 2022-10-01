Asgari ücret 8 bin TL mi olacak? Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Ocak zammında şoke eden rakam...
Asgari ücret zammıyla ilgili açıklama geldi. 2023 Ocak ayı zammı için milyonlarca kişi bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Açıklamalar sonrası 1 Temmuz tarihinden itibaren net 5 bin 500,35 TL olarak belirlenen asgari ücrete Ocak ayında ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda kritik açıklamaları sonrasında yeni açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıla çok daha farklı ve güçlü şekilde girileceğini söylemesinin ardında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan da asgari ücret zammına dair yeni bir açıklama geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.
Zaten şu ana kadar yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamları noktasında son asgari ücret rakamını Aralık'ta yapacağız. Tekrar değerlendirme yapıp yeni adı inşallah yıl sonu itibariyle atacağız. 2023'e girerken çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. Asgari ücreti yükseltirken getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık. Onu da üzerimize aldık, üretimi korumuş olduk. Devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri kaldırdık. İşçi memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave geliri sağladık. İşçilerimizi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında önlemek birinci önceliğimiz. Bu bir ara artış idi. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti inşallah önümüzdeki Aralık'ta yapacağız.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA
"Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim."
"DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni asgari ücret zammına ilişkin olarak açıklama yaptı.
Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız. 3600 düzenlemesiyle yaklaşık 6 milyon çalışanın hayatlarını düzenleyecek ciddi bir reforma imza attık.