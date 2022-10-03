İlk etapta EYT'li sayılmayacaklar! 44-45-46 yaş + 4400, 5000, 7000 primle emeklilik tablosu! EYT'de tüm hesaplar sil yeni baştan! Staj ve çıraklığa...
Milyonlarca çalışan iş hayatına 18 yaşının altında başlıyor. Peki 18 yaş altındaki sigorta geçerli mi, bu primler EYT kapsamında mı, nasıl hesaplanıyor, staj ve çıraklıkta 18 yaş altı sayılacak mı? Soruları bu kapsamda merak edilip araştırılıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin staj ve çıraklık sigortası ile hayata başlayan vatandaşlara bu sürelerin sayılması noktasında çalışma yapılacağını müjdeledi. İşte merak edilen detaylar!
EYT hakkında son gelişmeler arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye gündeminde uzun zamandır Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bu noktada sona yaklaşılırken Aralık ayında EYT dosyasının kamoyuna açıklanacağı da belirtilmişti. Çalışmalar bir yandan devam ederken öte yandan da değişik sosyal sorunlar gündeme geldi. Bunlardan biri de staj ve çıraklık sigortası. Çalışma hayatına başlayan vatandaşlar bu süreyi emeklilikten saydıramıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin staj ve çıraklık sigortası ile hayata başlayan vatandaşlara bu sürelerin sayılması noktasında çalışma yapılacağını müjdeledi. İşte EYT'ye dair merak edilenler haberimizde!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin staj ve çıraklık sigortası ile hayata başlayan vatandaşlara bu sürelerin sayılması noktasında çalışma yapılacağını müjdeledi.
Türkiye uzun zamandır Emeklilikte Yaşa Tıkalınlar ile ilgili çalışmaları takip ediyor. Bu noktada sona yaklaşılırken Aralık ayında kamuoyuna açıklanacağı da belirtildi.