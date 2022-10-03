İlk etapta EYT'li sayılmayacaklar! 44-45-46 yaş + 4400, 5000, 7000 primle emeklilik tablosu! EYT'de tüm hesaplar sil yeni baştan! Staj ve çıraklığa...

EYT hakkında son gelişmeler arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye gündeminde uzun zamandır Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bu noktada sona yaklaşılırken Aralık ayında EYT dosyasının kamoyuna açıklanacağı da belirtilmişti. Çalışmalar bir yandan devam ederken öte yandan da değişik sosyal sorunlar gündeme geldi. Bunlardan biri de staj ve çıraklık sigortası. Çalışma hayatına başlayan vatandaşlar bu süreyi emeklilikten saydıramıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin staj ve çıraklık sigortası ile hayata başlayan vatandaşlara bu sürelerin sayılması noktasında çalışma yapılacağını müjdeledi. İşte EYT'ye dair merak edilenler haberimizde!