8 bin 273 öğrenciye müjde! Meslek lisesinde okuyanlara ayda 500 TL ödeme yapılacak! MEB duyurdu: 4 yılda 24 bin TL hesaplara yatacak!

MEB tarafından öğrencilere ödeme müjdesi geldi. Meslek lisesinde okuyanlara 500 TL'lik destek ödemesi gerçekleştirileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada 4 yıllık eğitim süreci boyunca aylık 500 TL ödeme yapılacğaı bildirildi. Önümüzdeki yıl 2022-2023 eğitim yılında ise bu rakam 600 liraya çıkacak. Peki, kimler bu destekten yararlanacak? İşte merak edilenler!