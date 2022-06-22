2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! Yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Vatandaşlar bu habere oldukça sevindi. Erken emekli olmak isteyenler için SGK tarafından birçok kapsamda fırsat sunulmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündeminde devamlı bir münakaşa mevzusu olan erken emeklilik konusu, SGK'nın alternatif çözümleri ile mağduriyetlerin giderilmesini sağlıyor. İlgili mevzuat kapsamında, sigortalı bireyin çalışma yaşamına belirli nedenlerle ara verdiği dönemler için borçlanma yoluna gidilebilecek. Erkekler askerlik borçlanması ile bu haktan yararlanabilirken, kadınlarda ise doğum borçlanması olanağı ile 6 yıla kadar erken emekli olabilme şansı tanıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm bilinmesi gerekenler!