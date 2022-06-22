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Haberler Ekonomi 2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! Yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar!

2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! Yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar!

Çalışan kişilerin iş hayatına başladığı ilk günden itibaren akıllarda erken emeklilik kavramı yer alıyor. Türkiye'de her çalışan bir gün emekli olup rahat edebilme düşünü kurmaktadır. Fakat bu hayali gerçekleştirmek zor değil. Türkiye'de aşağı yukarı 6 milyon çalışan emekli olabilmek için yaş şartını yerine getirmeyi beklemektedir. Yine de SGK sisteminde erken emekli olabilmenin bazı yolları bulunuyor. Peki nasıl erken emekli olunabilir? Erken emekli olmak amacıyla ne yapılması gerekir? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
22.06.2022 13:20 - Son Güncelleme: 22.06.2022 13:20
2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! Yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar!

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Vatandaşlar bu habere oldukça sevindi. Erken emekli olmak isteyenler için SGK tarafından birçok kapsamda fırsat sunulmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündeminde devamlı bir münakaşa mevzusu olan erken emeklilik konusu, SGK'nın alternatif çözümleri ile mağduriyetlerin giderilmesini sağlıyor. İlgili mevzuat kapsamında, sigortalı bireyin çalışma yaşamına belirli nedenlerle ara verdiği dönemler için borçlanma yoluna gidilebilecek. Erkekler askerlik borçlanması ile bu haktan yararlanabilirken, kadınlarda ise doğum borçlanması olanağı ile 6 yıla kadar erken emekli olabilme şansı tanıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte tüm bilinmesi gerekenler!

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2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! Yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar!

BUNLARI YAPAN ERKEN EMEKLİ OLUR

Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...

2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! Yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar!

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak.

2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! Yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar!

Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor.

2002 - 2010 arası işe girene yaş hesabı yapıldı! Yaş şartı aranmadan 6, 15 yıl ve 3600 günle emeklilik ve ilk maaşlar!

Emekliliği belirleyen en önemli etmen ise sizin ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarih.

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