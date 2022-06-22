Haziran içinde başvurmak şart! Yeni emekliye yaz kazancı! 5 bin 250 TL'ye yakın ödeme yapılacak! 1.100 TL ve 4.150 TL kazanç...
Kurban Bayramı ikramiyesi yeni emeklilere de ödenecek. Haziran'da emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Ancak emeklilik dilekçesinin verilme tarihine dikkat etmek gerekiyor. Peki, Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli adayları nasıl yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!
22.06.2022 13:23 - Son Güncelleme: 22.06.2022 13:23
Emekliler için temmuz ayı kazanç ayı olarak görülüyor. Yeni emekliler de hem ikramiyeden hem de zamlı maaştan yararlanacak. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih aylık, ikramiye ve kıdem tazminatını etkiliyor. Haziran'da başvuran hem zamlı aylık hem ikramiye alacak. Haziran ayında başvuruda bulunanlar emekli aylıklarını Temmuz ayından, Temmuz'da başvuran da Ağustos'tan geçerli olmak üzere alıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Milyonlarca memur, asgari ücretli, emekli gibi emeklilik dilekçesi verecekler de Temmuz zammını bekliyor.