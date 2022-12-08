8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...
Türkiye'nin beklediği EYT'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulisler hareketlendi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme ile ilgili detaylar heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sorusu üzerine "Bugün Meclis'te açıklayacağım" açıklaması yaptı. Peki 8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...
EYT'de kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaş şartı öne çıkan ihtimaller arasında yer alırken Bakan Bilgin'in açıklaması gündeme bomba gibi düştü. EYT yaş şartı, sınırı hakkında bilgiler merak ediliyor. TBMM'ye girerken konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki 8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta?
EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya cevap veren Bakan Bilgin, bugüne işaret ederek "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.
Katıldığı canlı yayında konuşan Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları ise şöyle:
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: MEMNUN EDİCİ SEVİYEDE OLACAK
"Vatandaşlarımız müsterih olsun, hükümetimiz vatandaşlarımızı enflasyonun altında ezdirmeyecek bir karar alacaktır. Alım gücünün yükselmesi için gayret sarf ediyoruz. Asgari ücret memnuniyet verici seviyede olacak, vatandaşlarımız rahat olsun.
Geniş kitlelerin olumlu yaklaşacağı bir rakam olacağını ümit ediyorum. Duydum ki 20 bine kadar rakamı çıkaranlar oldu, rasyonel bir rakam olacak. Bu görüşmeler sonucunda büyük çoğunluğunun kabul göreceği bir rakam çıkar. Asgari ücret genel ücret seviyesini etkileyecek bir durumdur.