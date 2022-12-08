Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...

8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...

Türkiye'nin beklediği EYT'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulisler hareketlendi. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme ile ilgili detaylar heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sorusu üzerine "Bugün Meclis'te açıklayacağım" açıklaması yaptı. Peki 8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...

08.12.2022 18:56 - Son Güncelleme: 08.12.2022 18:56
8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...

EYT'de kadınlarda 48 erkeklerde 50 yaş şartı öne çıkan ihtimaller arasında yer alırken Bakan Bilgin'in açıklaması gündeme bomba gibi düştü. EYT yaş şartı, sınırı hakkında bilgiler merak ediliyor. TBMM'ye girerken konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki 8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta?

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...

SON DAKİKA! EYT düzenlemesi için son viraja girildi. Türkiye'nin bir numaralı gündemi EYT yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Yaşa takılanlar için hazırlanan EYT yasası içinde "Yaş şartı var mı?" sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...

EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya cevap veren Bakan Bilgin, bugüne işaret ederek "Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" dedi.

8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...

Katıldığı canlı yayında konuşan Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları ise şöyle:

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: MEMNUN EDİCİ SEVİYEDE OLACAK

"Vatandaşlarımız müsterih olsun, hükümetimiz vatandaşlarımızı enflasyonun altında ezdirmeyecek bir karar alacaktır. Alım gücünün yükselmesi için gayret sarf ediyoruz. Asgari ücret memnuniyet verici seviyede olacak, vatandaşlarımız rahat olsun.

Geniş kitlelerin olumlu yaklaşacağı bir rakam olacağını ümit ediyorum. Duydum ki 20 bine kadar rakamı çıkaranlar oldu, rasyonel bir rakam olacak. Bu görüşmeler sonucunda büyük çoğunluğunun kabul göreceği bir rakam çıkar. Asgari ücret genel ücret seviyesini etkileyecek bir durumdur.

8 Aralık 2022 EYT emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM bütçe görüşmeleri ne zaman saat kaçta? Kadın - Erkek 48, 49,50, 51, 52 yaş sınırında...

EYT: ÇALIŞMADA SONA GELİNDİ

Şimdi bu konu da vatandaşlarımız tarafından geçmişte de gündeme taşındı. Vatandaşın gündeminde olan bizim de gündemimizdedir. Bu beklentinin karşılanması açısından Çalışma ve Maliye Bakanlığı çalışmalarda sona geldi. Bu da en kısa zaman da açıklanacak.

SON DAKİKA