8 Ağustos EYT’de son durum nedir? Peki kimler yararlanabilecek? EYT son dakika formülü açıklandı!

6 Ağustos EYT'de son durum nedir? EYT son dakika haberleri: Milyonlarca vatandaşın senelerdir beklediği EYT düzenlemelerinin, bu sene içinde yapılacağına dair sinyaller verilmişti. Sigortalılık vakitı ve prim ödemesi şartlarını gerçekleştiren fakat 1999 senesinde getirilen yaş koşulu sebebi ile emekli olamayan vatandaşlar, düzenlemelerin ne vakit ve nasıl yapılacağını sorgulamaya devam ediyorlar. EYT çalışmalarında son hal merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile alakalı son dakika açıklamasında bulundu. Türkiye'nin her sosyal meselesinin ele aldıklarını belirten Bilgin, formüller bulunduğunu ve en uygunu bitirildiğinde açıklanacağını ifade etti. Peki masadaki EYT formülleri neler? İşte detaylar…