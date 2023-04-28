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Haberler Ekonomi 790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmesi, 4D'liler...

790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmesi, 4D'liler...

Gündemde kadro meselesi için araştırmalar hız kazandı. Taşeronlar ve diğer işçiler kadro için yeni gelişmeleri takip ederken, 700 bin kamu işçisi de maaşlarına yapılacak zam için adım bekliyor. Kamu işçisi için zam pazarlığında son viraja girilirken, hem Çalışma Bakanı Bilgin'den hem de Türk-İş Başkanı Atalay'dan yeni açıklamalar geldi. Anlaşılacak rakam işçilerin bazılarının Ocak, bazılarının da Mart'tan itibaren maaşlarına yansıyacak. Peki, taşerona kadro gelecek mi? 700 bin kamu işçisi maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
28.04.2023 13:57 - Son Güncelleme: 28.04.2023 13:57
790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

Kadro meselesi için yeni gelişmeler sıkı takibe alındı. Taşeron için açıklama gelirken gözler diğer işçilere çevrildi. Aynı zamanda 700 bin kamu işçisinin maaşlarıyla ilgili de son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa kadro gelecek mi? 700 bin kamu işçisinin maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

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790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde artık son dönemece girildi. İşçi tarafını Türk-İş ile Hak-İş'in temsil ettiği görüşmelerde kamu işvereninden yeni teklif bekleniyor.

790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

ART ARDA AÇIKLAMA GELDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşmelerle ilgili, "Şu anda kamuda 700 bini aşkın işçilerle ilgili toplu sözleşmemiz devam ediyor.

790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

Bir oransal artış yapacağız. Asgari ücretle olan işçilerin 12 bin veya 12 bin 500'e çekilmesi. Onların talep ettiği bir rakam var onların üzerinde.

790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

Toplu sözleşmeleri Kamu İşveren Sendikaları yapıyor. Ben orada devletin temsilcisiyim. Biz nihai kararı sendikalarımızla oturup çıkartacağız" dedi.

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