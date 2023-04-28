790 bin işçiye Meclis mührü! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa NİHAİ KADRO! Liste liste paylaşıldı! Toplu İş Sözleşmesi, 4D'liler...
Gündemde kadro meselesi için araştırmalar hız kazandı. Taşeronlar ve diğer işçiler kadro için yeni gelişmeleri takip ederken, 700 bin kamu işçisi de maaşlarına yapılacak zam için adım bekliyor. Kamu işçisi için zam pazarlığında son viraja girilirken, hem Çalışma Bakanı Bilgin'den hem de Türk-İş Başkanı Atalay'dan yeni açıklamalar geldi. Anlaşılacak rakam işçilerin bazılarının Ocak, bazılarının da Mart'tan itibaren maaşlarına yansıyacak. Peki, taşerona kadro gelecek mi? 700 bin kamu işçisi maaşlarına kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler!
Kadro meselesi için yeni gelişmeler sıkı takibe alındı. Taşeron için açıklama gelirken gözler diğer işçilere çevrildi. Aynı zamanda 700 bin kamu işçisinin maaşlarıyla ilgili de son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen, uzman çavuşa kadro gelecek mi? 700 bin kamu işçisinin maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde artık son dönemece girildi. İşçi tarafını Türk-İş ile Hak-İş'in temsil ettiği görüşmelerde kamu işvereninden yeni teklif bekleniyor.