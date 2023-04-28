Tek şarta uyan hemen şubeye koşsun! Aileden bir başvuru yeterli... T.C Kimlik kartıyla gelene SGK 24.550 TL ödüyor!

SGK'nın destek ve yardım ödemeleri çeşitli nedenlerle sigortalıları desteklemek için yaptığı bazı ödemeler bulunuyor. Bilindiği üzere 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Böylece tavan ve taban ödeme tutarları da belli oldu. İşte SGK tarafından yapılan destek ve yardım ödemeleri!