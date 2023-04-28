Tek şarta uyan hemen şubeye koşsun! Aileden bir başvuru yeterli... T.C Kimlik kartıyla gelene SGK 24.550 TL ödüyor!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler adeta can suyu olmaya devam ediyor. Çoğu kişi verilen destek ödemeleriyle ilgili sahibi olmak üzere araştırmalara geçti. Son 1 yıllık süreç dikkate alındığında 90 günlük sigortası olan herkes destek ödemesinden faydalanabiliyor. takvim.com.tr editörleri olarak bu destek ödemesine dair merak edilen her şeyi yazımızda sizlere aktarıyoruz.
28.04.2023 13:32 - Son Güncelleme: 28.04.2023 13:32
SGK'nın destek ve yardım ödemeleri çeşitli nedenlerle sigortalıları desteklemek için yaptığı bazı ödemeler bulunuyor. Bilindiği üzere 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Böylece tavan ve taban ödeme tutarları da belli oldu. İşte SGK tarafından yapılan destek ve yardım ödemeleri!