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Haberler Ekonomi Tek şarta uyan hemen şubeye koşsun! Aileden bir başvuru yeterli... T.C Kimlik kartıyla gelene SGK 24.550 TL ödüyor!

Tek şarta uyan hemen şubeye koşsun! Aileden bir başvuru yeterli... T.C Kimlik kartıyla gelene SGK 24.550 TL ödüyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara yapılan pek çok yardım ve destek ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler adeta can suyu olmaya devam ediyor. Çoğu kişi verilen destek ödemeleriyle ilgili sahibi olmak üzere araştırmalara geçti. Son 1 yıllık süreç dikkate alındığında 90 günlük sigortası olan herkes destek ödemesinden faydalanabiliyor. takvim.com.tr editörleri olarak bu destek ödemesine dair merak edilen her şeyi yazımızda sizlere aktarıyoruz.

takvim.com.tr
28.04.2023 13:32 - Son Güncelleme: 28.04.2023 13:32
Tek şarta uyan hemen şubeye koşsun! Aileden bir başvuru yeterli... T.C Kimlik kartıyla gelene SGK 24.550 TL ödüyor!

SGK'nın destek ve yardım ödemeleri çeşitli nedenlerle sigortalıları desteklemek için yaptığı bazı ödemeler bulunuyor. Bilindiği üzere 1 Ocak 2023 tarihinde asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından destek ödemelerinde de artış yaşandı. Böylece tavan ve taban ödeme tutarları da belli oldu. İşte SGK tarafından yapılan destek ve yardım ödemeleri!

Tek şarta uyan hemen şubeye koşsun! Aileden bir başvuru yeterli... T.C Kimlik kartıyla gelene SGK 24.550 TL ödüyor!

ÇALIŞAN ANNELERE BÜYÜK DESTEK!

Doğum izin gün sayısı, doğumdan önce 8 hafta yani 56 gün, doğumdan sonra da 56 olmak üzere 112 gündür.

Tek şarta uyan hemen şubeye koşsun! Aileden bir başvuru yeterli... T.C Kimlik kartıyla gelene SGK 24.550 TL ödüyor!

Çoğul gebelik (ikiz, üçüz vs.) durumu varsa doğum incesi izne fazladan 2 hafta (14 gün) olmak üzere en fazla 126 gün olmaktadır. 126 günden fazla girerseniz sistemimiz 126 gün üzerinden hesap yapacaktır.

Tek şarta uyan hemen şubeye koşsun! Aileden bir başvuru yeterli... T.C Kimlik kartıyla gelene SGK 24.550 TL ödüyor!

Aylık brüt ücret: 10 bin 8 TL

Günlük brüt ücret: 10 bin 8 TL/ 30 = 333,60 TL

Tek şarta uyan hemen şubeye koşsun! Aileden bir başvuru yeterli... T.C Kimlik kartıyla gelene SGK 24.550 TL ödüyor!

16 Haftalık (112 gün) rapor parası: 333,60X 112= 37.363,2 TL

Anneye ödenecek miktar: 37.363,2 X 2/ 3= 24.57 TL

*Brüt ücrete göre örnek bir doğum parası hesaplamasıdır.

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