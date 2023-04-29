Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT'siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında... EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok!

SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT'siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında... EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok!

Erken emeklilik, pek çok çalışanın hayali olsa da bu durumun hangi koşullarda gerçekleşebileceği hakkında pek bilgi sahibi olunmuyor. Emeklilik için gereken faktörler arasında prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi etkenler yer alırken, erken emeklilik isteyen vatandaşların dikkate alması gereken birkaç ayrıntı daha mevcut. İlk olarak, erken emeklilik isteyenlerin sigortalılık sürelerinin 25 yılın üzerinde olması gerekiyor. Bu süreyi doldurmuş olmak, emeklilik için gerekli olan şartların sağlandığı anlamına gelmez, ancak erken emeklilik talepleri bu sayede değerlendirilmeye alınabilir.

takvim.com.tr
29.04.2023 13:41 - Son Güncelleme: 29.04.2023 13:41
SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında... EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok!

EYT ile 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Geriye kalanlar ise prim şartını doldurmak için borçlanma yoluna gitti. EYT kapsamı dışında kalanlar ise alternatif yolları aramaya başladı. Yıpranma payından 5 ila 8 yıl erken emeklilik mümkün. Bunun için yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışıyor olmak gerekiyor. Aynı zamanda SGK'ya başvuru için belli şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında... EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok!

Bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu meslekleri, hayatının belli döneminde seçmiş ama erken emeklilik hakkı olduğunu bilmeyen binlerce vatandaş var.

SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında... EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok!

SGK tarafından belirlenen bu listedeki işçiler, 46, 47, 48, 49, 50 yaşında emekli olabiliyor. Emekli olarak artık çalışmak istemeyen vatandaşlar da bu haktan yararlanmak istiyor.

SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında... EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok!

ERKEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?

Türkiye'de erken emekli olunabilen 45 ayrı meslek gurubu bulunmakta.

SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında... EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok!

Bu meslek gruplarının kişiyi yıpratması ve yorması nedeniyle daha erken emeklilik söz konusu olmakta.

SON DAKİKA