SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT’siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında... EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok!

EYT ile 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Geriye kalanlar ise prim şartını doldurmak için borçlanma yoluna gitti. EYT kapsamı dışında kalanlar ise alternatif yolları aramaya başladı. Yıpranma payından 5 ila 8 yıl erken emeklilik mümkün. Bunun için yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışıyor olmak gerekiyor. Aynı zamanda SGK'ya başvuru için belli şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...