SGK duyurdu, O kişiler 8 yılı dolunca EYT'siz erken emekli olacak! Sigortayı 1800 gün geri çekecek! 45-48 yaşında... EYT, yaş, prim, sigorta ayrımı yok!
Erken emeklilik, pek çok çalışanın hayali olsa da bu durumun hangi koşullarda gerçekleşebileceği hakkında pek bilgi sahibi olunmuyor. Emeklilik için gereken faktörler arasında prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi etkenler yer alırken, erken emeklilik isteyen vatandaşların dikkate alması gereken birkaç ayrıntı daha mevcut. İlk olarak, erken emeklilik isteyenlerin sigortalılık sürelerinin 25 yılın üzerinde olması gerekiyor. Bu süreyi doldurmuş olmak, emeklilik için gerekli olan şartların sağlandığı anlamına gelmez, ancak erken emeklilik talepleri bu sayede değerlendirilmeye alınabilir.
29.04.2023 13:41 - Son Güncelleme: 29.04.2023 13:41
EYT ile 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Geriye kalanlar ise prim şartını doldurmak için borçlanma yoluna gitti. EYT kapsamı dışında kalanlar ise alternatif yolları aramaya başladı. Yıpranma payından 5 ila 8 yıl erken emeklilik mümkün. Bunun için yıpranma payı yüksek olan mesleklerde çalışıyor olmak gerekiyor. Aynı zamanda SGK'ya başvuru için belli şartları yerine getirmiş olmak gerekiyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar...
Bazı meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu meslekleri, hayatının belli döneminde seçmiş ama erken emeklilik hakkı olduğunu bilmeyen binlerce vatandaş var.
Bu meslek gruplarının kişiyi yıpratması ve yorması nedeniyle daha erken emeklilik söz konusu olmakta.