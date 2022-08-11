25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek! Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli!
Bankaların kredi kampanyalarından hizmet alan vatandaşlar bir nebze olsun rahatlarken kredi notu düşük bulunduğu amacıyla nakit desteği alamayan kişilerin sorunları giderek büyümeye başladı. Bu noktada döneme giren Vakıfbank, kredi notu düşük olan vatandaşlara da nakit hizmeti sunacağını müjdeledi.
11.08.2022 09:05 - Son Güncelleme: 11.08.2022 09:05
25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek! Vakıfbank ve Ziraat Bankası bağlamında yapılan ihtiyaç kredileri kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Bu anlamda nakit sıkışıklığı olmasına karşın kredi notu düşük bulunduğu amacıyla gereksinim kredisi kampanyalarına müracaatta bulunamayan vatandaşlar amacıyla de yeni bir ödeme hizmeti geliştirdiğini aktaran banka, alakalı ayrıntıları paylaştı.
Kredi Notu Düşük Olan Vatandaşlara Vakıfbank'tan Kredi Hizmeti
Birçok değişik kategori altında, çok detaylı müşteri profillerine makul olarak kampanyalar ilerleten kamu bankası Vakıfbank, alakalı kampanyalarında kamu bankası olmasının avantajını da kullandığı amacıyla müşteri miktarını günden güne arttırmaya devam ediyor.