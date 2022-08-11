25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek! Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yardım eli!

25 bin TL, 55 bin TL ve 125 bin TL verilecek! Vakıfbank ve Ziraat Bankası bağlamında yapılan ihtiyaç kredileri kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Bu anlamda nakit sıkışıklığı olmasına karşın kredi notu düşük bulunduğu amacıyla gereksinim kredisi kampanyalarına müracaatta bulunamayan vatandaşlar amacıyla de yeni bir ödeme hizmeti geliştirdiğini aktaran banka, alakalı ayrıntıları paylaştı.