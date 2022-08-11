11 Ağustos Yudum, Orkide, Komili, Turna... Ayçiçek yağı fiyatları yere çakıldı! 32 TL’den başlayan 1 LT, 2 LT ve 5 LT’lik şişeler!

Kırıkkale'de devlet desteğiyle tarım arazisine yağlık ayçiçeği eken çiftçi, yağışlarında etkisiyle yüksek verim beklediğini belirtti. Karacaören Ovası'ndaki ayçiçeği tarlalarında tespitlerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu yıl yağışların da iyi olması ile birlikte çok verimli, hastalıktan uzak bir üretim sezonu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki ayçiçek yağı fiyatları düştü mü? Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? En ucuz ayçiçek yağı hangi markada? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...