7.6 milyona bayram havası estirecek haber geldi! Bu koşulu taşıyan öğrencilere 4.000 TL para verilecek!

7.6 milyona bayram havası estirecek haber geldi! Bu koşulu karşılayan öğrencilere 4.000 TL para verilecek. Ülkemizde bulunan yaklaşık 7.6 milyon üniversite öğrencisini ilgilendiren burs başvuruları sürüyor. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılmaktadır. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 4 bin liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Burs ödeme tutarları ise 650 liradan başlayıp 4 bin liraya ulaşıyor.