EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılan kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak!
Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! EYT'de son durum yüz binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe prim ödeme şartı ve sigortalılık süresinin yanında yaş şartı getirilmişti. EYT'nin gündeme gelmesi yaşa takılan vatandaşları sevindirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar başlıyor ve binlerce kişi yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Bu kapsamda emekli olmak için yaşa takılan vatandaşlar son gelişmeler akabininde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak EYT ile ilgili çalışmaya odaklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için harekete geçti. Son haftaların en çok konuşulan konularından birisi de EYT oldu. Bu doğrultuda da resmi makamlardan yapılan açıklamalar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti.
ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
EYT için hazırlıklar başladı. Düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülecek. EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden Başkan Tayyip Erdoğan'ın masasına gelmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, çalışmalara bakacak. Son kararı verecek.