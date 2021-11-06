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Haberler Ekonomi EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılan kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak!

EYT son durum: Emeklilikte Yaşa Takılan kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak!

Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! EYT'de son durum yüz binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe prim ödeme şartı ve sigortalılık süresinin yanında yaş şartı getirilmişti. EYT'nin gündeme gelmesi yaşa takılan vatandaşları sevindirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar başlıyor ve binlerce kişi yaşanacak gelişmelere kilitlendi. Bu kapsamda emekli olmak için yaşa takılan vatandaşlar son gelişmeler akabininde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak EYT ile ilgili çalışmaya odaklandı.

06.11.2021 13:08 - Son Güncelleme: 06.11.2021 13:08
Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! İşte EYT son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için harekete geçti. Son haftaların en çok konuşulan konularından birisi de EYT oldu. Bu doğrultuda da resmi makamlardan yapılan açıklamalar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti.

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Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! İşte EYT son durum

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

EYT için hazırlıklar başladı. Düzenleme Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülecek. EYT çalışmalarının 2022 yılı bitmeden Başkan Tayyip Erdoğan'ın masasına gelmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, çalışmalara bakacak. Son kararı verecek.

Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! İşte EYT son durum

HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri.
Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanların emekli olması.

Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! İşte EYT son durum

Primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olması.

Sağladığı 2-3 yıllık avantaj adeta ilaç olacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a kişilere 50-55 yaşında emeklilik müjdesi! İşte EYT son durum

Almanya'da uygulanan formüle göre erken emekli olunan her yıl için yüzde 2'lik kesinti yapılması.

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