Kasım ayında Renault ve Citroen’den indirim yağmuru başladı! Sıfır araçta kampanya seferberliği! Listede yok yok: Citroen C5, Renault Megane...

Otomobil piyasasında fiyat artışları devam etse de yıl bitmeden otomobil devleri son kampanyaları yayınlamaya devam ediyor. Renault ve Citroen tarafından Kasım ayına özel kampanyalar vatandaşın araç sahibi olmasına yardımcı oluyor. Citroen'in açıklamasına göre, markanın kasım ayında kampanyası kapsamında, Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli ya da 120 bin TL için 24 aya varan vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sağlıyor. Renault ise Megane Sedan modellerinde 70.000 TL kredi, 36 ay vade ve %1,48 fırsatı sunuyor. Peki, Kasım ayı en ucuz otomobil fiyatlarına kadar oldu? İşte Kasım ayı güncel otomobil fiyatları...