7.6 milyon kişi kapsama alındı! SSK, Bağkur’luya 7440 yapılandırma için bayram fırsatı! 2 taksit detayına dikkat! Prim, İHYA, GSS...

Son günlerde gündemde yer tutan 7440 sayılı kanun, alacakların affı ve yapılandırması için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu fırsattan yararlanmak isteyenler için süre azaldı ve yetkililer başvuruların son tarihine yaklaşılırken hızlı davranılması gerektiğini vurguluyor. 7440 sayılı kanun, alacakları olan çoğu konuda önemli bir düzenlemeyi içeriyor. İşte konu hakkında detaylar...