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Haberler Ekonomi MEMURA ZAM NASIL BELİRLENECEK? Masada hangi formüller var? Seyyanen zam ne kadar olacak? İşte enflasyon verilerine göre meslek meslek zamlı maaşlar

MEMURA ZAM NASIL BELİRLENECEK? Masada hangi formüller var? Seyyanen zam ne kadar olacak? İşte enflasyon verilerine göre meslek meslek zamlı maaşlar

Son dakika haberleri... Memur ve memur emeklisi merakla Temmuz ayında yapılacak maaş zammını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın en düşük memur maaşını 22 bin lira olarak açıklamasıyla birlikte diğer memurların maaşlarında da bir düzenleme olacak. Masadaki formüller arasında oransal zam ile birlikte seyyanen zam var. Peki 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

takvim.com.tr
26.06.2023 12:24 - Son Güncelleme: 26.06.2023 12:24
MEMURA ZAM NASIL BELİRLENECEK? Masada hangi formüller var? Seyyanen zam ne kadar olacak? İşte enflasyon verilerine göre meslek meslek zamlı maaşlar

Süreç hız kazandı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları sürüyor. Gözler en düşük memur maaşını net 22 bin liraya çıkaracak düzenlemede.

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MEMURA ZAM NASIL BELİRLENECEK? Masada hangi formüller var? Seyyanen zam ne kadar olacak? İşte enflasyon verilerine göre meslek meslek zamlı maaşlar

Çalışmanın kısa sürede tamamlanması öngörülüyor. Yapılacak düzenleme diğer memur maaşlarına da etki edecek. Bu konuda üzerinde durulan bazı formüller var. Söz konusu düzenlemenin Meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.

MEMURA ZAM NASIL BELİRLENECEK? Masada hangi formüller var? Seyyanen zam ne kadar olacak? İşte enflasyon verilerine göre meslek meslek zamlı maaşlar

Memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

MEMURA ZAM NASIL BELİRLENECEK? Masada hangi formüller var? Seyyanen zam ne kadar olacak? İşte enflasyon verilerine göre meslek meslek zamlı maaşlar

"KIDEMİN, MAAŞLARDAKİ FARKLILIĞIN DİKKATE ALINMASI BEKLENİYOR"

Kamu görevlilerinin en fazla merak ettiği husus diğer kamu çalışanlarına bu artışın hangi şekillerde yansıtılacağı. Temel beklenti kademeli bir biçimde ücretler arasındaki farkı da dikkate alarak kişinin unvanını, kıdemini dikkate alarak maaşlar arasındaki farklılığı dikkate alan bir artış yapılması bekleniyor.

MEMURA ZAM NASIL BELİRLENECEK? Masada hangi formüller var? Seyyanen zam ne kadar olacak? İşte enflasyon verilerine göre meslek meslek zamlı maaşlar

"MAAŞLAR ORANSAL ARTIRILIP ÜZERİNE SEYYANEN ZAM VERİLEBİLİR"

Bu formüllerden biri de öncelikle maaşlara oransal bir zam yapılıp üzerine seyyanen zam verilmesi. Bunun dışında da masada yine çeşitli formüllerin olduğunu bu formüllere göre belli projeksiyonların yapılarak kamu çalışanlarının temmuz ayındaki maaş artışlarının gerçekleşeceğini söyleyebilirim.

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