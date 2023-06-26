MEMURA ZAM NASIL BELİRLENECEK? Masada hangi formüller var? Seyyanen zam ne kadar olacak? İşte enflasyon verilerine göre meslek meslek zamlı maaşlar
Son dakika haberleri... Memur ve memur emeklisi merakla Temmuz ayında yapılacak maaş zammını bekliyor. Başkan Erdoğan'ın en düşük memur maaşını 22 bin lira olarak açıklamasıyla birlikte diğer memurların maaşlarında da bir düzenleme olacak. Masadaki formüller arasında oransal zam ile birlikte seyyanen zam var. Peki 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Süreç hız kazandı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları sürüyor. Gözler en düşük memur maaşını net 22 bin liraya çıkaracak düzenlemede.
"KIDEMİN, MAAŞLARDAKİ FARKLILIĞIN DİKKATE ALINMASI BEKLENİYOR"
Kamu görevlilerinin en fazla merak ettiği husus diğer kamu çalışanlarına bu artışın hangi şekillerde yansıtılacağı. Temel beklenti kademeli bir biçimde ücretler arasındaki farkı da dikkate alarak kişinin unvanını, kıdemini dikkate alarak maaşlar arasındaki farklılığı dikkate alan bir artış yapılması bekleniyor.
"MAAŞLAR ORANSAL ARTIRILIP ÜZERİNE SEYYANEN ZAM VERİLEBİLİR"
Bu formüllerden biri de öncelikle maaşlara oransal bir zam yapılıp üzerine seyyanen zam verilmesi. Bunun dışında da masada yine çeşitli formüllerin olduğunu bu formüllere göre belli projeksiyonların yapılarak kamu çalışanlarının temmuz ayındaki maaş artışlarının gerçekleşeceğini söyleyebilirim.