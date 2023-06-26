MEMURA ZAM NASIL BELİRLENECEK? Masada hangi formüller var? Seyyanen zam ne kadar olacak? İşte enflasyon verilerine göre meslek meslek zamlı maaşlar

"MAAŞLAR ORANSAL ARTIRILIP ÜZERİNE SEYYANEN ZAM VERİLEBİLİR"

Bu formüllerden biri de öncelikle maaşlara oransal bir zam yapılıp üzerine seyyanen zam verilmesi. Bunun dışında da masada yine çeşitli formüllerin olduğunu bu formüllere göre belli projeksiyonların yapılarak kamu çalışanlarının temmuz ayındaki maaş artışlarının gerçekleşeceğini söyleyebilirim.