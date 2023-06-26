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Haberler Ekonomi 13 Maddelik Torba Yasa netleşti! Meclis'e 2'li müjde geliyor! Kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro... Son dakika açıklandı!

13 Maddelik Torba Yasa netleşti! Meclis'e 2'li müjde geliyor! Kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro... Son dakika açıklandı!

Milyonlarca kişi torba yasayı merakla bekliyor. Torba yasa ile memur maaşları 22 bin TL'ye çıkacak ve erken emeklilikle ilgili önemli adımlar atılacak. Peki, Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.06.2023 11:25 - Son Güncelleme: 26.06.2023 11:25
13 Maddelik Torba Yasa netleşti! Meclis’e 2’li paket geliyor! Kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, ev hanımlarına erken emeklilik... Son dakika açıklandı!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de torba yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Haziran enflasyon rakamları ve 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. Detaylar ve diğer düzenlemeler için ilerleyen günlerde daha fazla bilgi eklenecek. İşte tüm detaylar...

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13 Maddelik Torba Yasa netleşti! Meclis’e 2’li paket geliyor! Kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, ev hanımlarına erken emeklilik... Son dakika açıklandı!

Meclis bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak.

13 Maddelik Torba Yasa netleşti! Meclis’e 2’li paket geliyor! Kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, ev hanımlarına erken emeklilik... Son dakika açıklandı!

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emeklilere yapılacak zam, işverene verilecek 500 liralık destek gibi, önemli konular gündemde olacak.

13 Maddelik Torba Yasa netleşti! Meclis’e 2’li paket geliyor! Kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, ev hanımlarına erken emeklilik... Son dakika açıklandı!

Ve hemen ardından Meclis'e kapsamı çok daha geniş ikinci bir torba yasa gelecek. Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

13 Maddelik Torba Yasa netleşti! Meclis’e 2’li paket geliyor! Kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, ev hanımlarına erken emeklilik... Son dakika açıklandı!

İşte o açıklamalardan satır başları;

İLK PAKETTE NELER VAR?

İki torba yasadan bahsediyoruz. Birincisi temmuzun 5'inden sonra hemen gelmesi gerekiyor çünkü temmuzda maaşlar zamlı olarak ödenecek.

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