13 Maddelik Torba Yasa netleşti! Meclis'e 2'li müjde geliyor! Kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro... Son dakika açıklandı!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de torba yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Haziran enflasyon rakamları ve 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. Detaylar ve diğer düzenlemeler için ilerleyen günlerde daha fazla bilgi eklenecek. İşte tüm detaylar...