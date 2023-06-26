13 Maddelik Torba Yasa netleşti! Meclis'e 2'li müjde geliyor! Kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro... Son dakika açıklandı!
Milyonlarca kişi torba yasayı merakla bekliyor. Torba yasa ile memur maaşları 22 bin TL'ye çıkacak ve erken emeklilikle ilgili önemli adımlar atılacak. Peki, Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
26.06.2023 11:25 - Son Güncelleme: 26.06.2023 11:25
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de torba yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Haziran enflasyon rakamları ve 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. Detaylar ve diğer düzenlemeler için ilerleyen günlerde daha fazla bilgi eklenecek. İşte tüm detaylar...
Ve hemen ardından Meclis'e kapsamı çok daha geniş ikinci bir torba yasa gelecek. Torba yasada neler olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.