5.000-7.500-7.800 emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? | Resmi Gazete'de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak?

Emeklilere ek zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetimlerine fark ödemesi söz konusu olacak. İşte örneklerle ve tablolarla emeklilerin ek zam farkları…
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği haber geldi. Ocak ayı zammını 11.68 puanlık refah payı ile yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e, taban emekli aylığı ödemesini de 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselten düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ek zamlar Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girerken; emeklilere, dul ve yetimlere bir fark ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 1 hafta içinde farkların ödeneceğini açıklamıştı. Şimdi bunun ödeme gününün açıklanması bekleniyor. İşte ek zam farkına ilişkin tüm detaylar…
EK ZAM FARKI NASIL HESAPLANACAK?
Emeklilerin Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 37.57 zam yansıtıldı. Oluşan tutara yüzde 4 (kök aylık 7 bin 135 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklendi. Kök aylıkları ve ek ödemeleri toplamı 7 bin 500 liradan az olanlara 7 bin 500 lira yatırıldı. 11.68 puanlık refah payı düzenlemesiyle Aralık ayı kök aylıkları yüzde 49.25 artış eklenerek yeniden hesaplanacak.