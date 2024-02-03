SSK, Bağ-Kur, EYT'liye %150 artışla ek ödeme yatacak! 9-10-15 tarihleri...

Türkiye'deki emekliler için Ocak ayındaki zammın oranı %49.25 olarak belirlendi ve bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesine çıkarıldı. Bu önemli gelişmenin ardından, şimdi tüm dikkatler bayram ikramiyelerine odaklanmış durumda. Özellikle, bayram öncesinde yapılacak ödemelerin yaklaşmasıyla birlikte, ikramiyelerin yükseltilmesi konusu gündeme oturdu. Acaba emekli ikramiyeleri zamlanacak mı ve zam miktarı ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtlarını içeren detaylı bilgiler ve hesaplamalar haberimizin konusunu oluşturuyor.