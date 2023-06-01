7.500 TL ve üstü maaş alana 2'li artış geliyor! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş... SSK Bağ-Kur emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi!
Türkiye'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam almaktadır. Bu zam oranları, ülkenin enflasyon durumuna göre belirlenmekte ve emeklilere adil bir şekilde yansıtılmaktadır. Son gelişmelere göre, Türkiye'deki emekliler için yeni bir müjde duyuruldu ve maaşlara yapılacak olan zam oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan son 2 enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecektir. Bu veriler, ekonomik durum ve enflasyonun yansıması olarak dikkate alınacak ve emekli maaşlarının güncellenmesinde temel referans olacaktır. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verileri, emekliler için yeni bir umut ve beklenti doğurdu.
01.06.2023 09:45 - Son Güncelleme: 01.06.2023 10:49
Emekliler temmuz ayındaki zam miktarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltildi. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları yeniden yapıldı. Son veri gelince temmuz ayında yapılacak zam tutarı belirlenecek. Bu zam miktarı emeklilerin maaşlarına ne kadar artış geleceğini belirleyecek. Ayrıca emeklileri bir müjde daha bekliyor. Haziran ayında emeklilere bir emekli ikramiyesi daha verilecek.