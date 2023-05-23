7.500 TL alanlara %30'dan %50'ye kadar zam hesabı yapıldı! O tarihte... En düşük SSK, Bağkur emekli maaşına, bayram ikramiyesine ekstra zam müjdesi!
Başkan Erdoğan'dan emekliler için sevindirici bir haber geldi. Son dakika açıklamasında, en düşük emekli maaşlarına ve bayram ikramiyesine ekstra zam yapılacağı duyuruldu. Bu müjde, emekli vatandaşlarımızın maddi durumunu daha da güçlendirecek. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, en düşük emekli maaşlarına ek zam yapılacak. Bu sayede, en düşük maaş alan emekli vatandaşlarımızın yaşam standartları yükseltilecek. Yapılan zam ile birlikte, emekli maaşlarının daha adil ve daha yaşanabilir bir seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Detaylı zam oranları ve uygulama takvimi, ilgili kurumlar tarafından resmi olarak duyurulacaktır.
Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Emekli ve memurlar yeni maaşlarının ne kadar olacağı hakkında hesaplamalara başladı. Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine ekstra zam geleceğinin müjdesini verdi. Erdoğan açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İkramiyelere kaç TL zam gelecek? İşte detaylar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz. Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" dedi.
OCAKTA YÜZDE 30 OLMUŞTU
Memur ve emeklinin maaşı her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde açıklanan geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.
Normalde SSK ve Bağkur emeklileri bu enflasyon oranında zam alıyor. Memur ve memur emeklisine ise önce toplu sözleşme zammı yansıtılıyor, sonra da önceki dönem alınan toplu sözleşmenin üzerinde gerçekleşen enflasyon farkı yansıtılıyor. Ancak ocak ayında enflasyon yükünü azaltmak için hem memura hem emekliye refah payı da eklenmiş ve zam yüzde 30 olmuştu.