7.500 TL alanlara %30’dan %50’ye kadar zam hesabı yapıldı! O tarihte... En düşük SSK, Bağkur emekli maaşına, bayram ikramiyesine ekstra zam müjdesi!

Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Emekli ve memurlar yeni maaşlarının ne kadar olacağı hakkında hesaplamalara başladı. Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine ekstra zam geleceğinin müjdesini verdi. Erdoğan açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İkramiyelere kaç TL zam gelecek? İşte detaylar..