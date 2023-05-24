Memura Emekli Sandığı'na 3'lü artış kesinleşti! %56 ek zam + 5.000 TL seyyanen! Polis, hemşire, uzman çavuşa Temmuz enflasyon farkıyla nihai tablo! 11.800, 12.000, 13.000 TL alanlar...

Temmuzda maaşlara 3 adımlı zam hesabı yapılıyor. Özellikle memur maaşları için ekstra iyileştirme yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı verilecek. Peki, memur maaşları ne kadar olacak? İşte hesaplı tablo haberimizde...