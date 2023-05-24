Memura Emekli Sandığı'na 3'lü artış kesinleşti! %56 ek zam + 5.000 TL seyyanen! Polis, hemşire, uzman çavuşa Temmuz enflasyon farkıyla nihai tablo! 11.800, 12.000, 13.000 TL alanlar...
Memur ve memur emeklisi maaşları için gözler Temmuz zammına çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, memur maaşlarıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Bilgin açıklamasında, "Memurlarla ilgili çok ciddi bir düzenleme yapacağız." ifadelerine yer verdi. Temmuz ayında memurların en düşük maaşı için 22 bin TL düşünülürken, memur emeklisine ise zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ağustos ayında ise memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Böylelikle 2 yıl için sosyal ve mali haklar belirlenecek. Peki, Temmuz'da memur maaşları kaç TL olacak? Meslek meslek artışlar ne kadar olacak? İşte detaylar...
Temmuzda maaşlara 3 adımlı zam hesabı yapılıyor. Özellikle memur maaşları için ekstra iyileştirme yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı verilecek. Peki, memur maaşları ne kadar olacak? İşte hesaplı tablo haberimizde...
Refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle bu yıla başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.
4 AYDA YÜZDE 13.08 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı.