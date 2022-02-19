750, 1000 ve 3000 TL yatacak! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye özel açıklama: Başvuruda bulunana geri ödemesiz
Emekli maaşlarına ek zam bekleyen milyonlarca vatandaş SGK ile anlaşmalı bankalar üzerinden ödemelerini almaya başladılar. Emekli maaşlarına oluşturulan artış ardından hesaplara aktarılan ödemeler kapsamında emeklinin 3.000 TL'ye kadar ek ödeme alması sağlanacak. Bir yandan 3600 ek gösterge ve EYT çalışmalarının gelmesini bekleyen emekliler, maaş ek nakit ikramiye desteğinin gelmesi ile resmen sürpriz yaşadı. Bankalara ve 1 aylık emekli maaş seviyesine göre değişen ödemeler amacıyla kişilerin müracaat yapmaları yeterli olacak. İşte bankaların en yüksek emekli promosyon oranları ve emekli maaşına ek ödeme detayları.
19.02.2022 08:43 - Son Güncelleme: 19.02.2022 08:43
Şekerbank
Emekli maaşına ek 3.000 TL'ye varan ek ödeme fırsatı ile en yüksek emekli promosyonu veren bankalar arasında Şekerbank ilk sırada yer alıyor.
Akbank
Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri kapsamında yüksek oranları ile dikkat çeken bankalar arasında yerini almayı başarıyor. 2.500 TL'ye kadar ödeme yapan Akbank, 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapan ve emekli maaşını taşımayı taahhüt eden müşterilerine 1.750 TL – 2.500 TL arasında nakit promosyon ödemesi gerçekleştirecek.
TEB
TEB'e maaşını taşıyan ve 2 veya üzeri otomatik fatura talimatı veren emeklilerin 2.750 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatlarından yararlanması sağlanmaktadır.