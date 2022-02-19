İlerde emekliliği de erkene çekiyor! 1.488 TL ödenecek! Binlerce öğrenciyi kapsıyor! Okul stajı EYT'de sayılacak mı? Bu iki meslekte olanlar...
Bilindiği üzere meslek liseleri ya da birtakım üniversite bölümleri mezun olabilmek amacıyla mecburi staj koşulu bulunuyor. Her yıl milyonlarca öğrenci mecburi stajını tamamlarken, gelecekte bu stajların emeklilik haklarına bir yararı olup olmayacağını merak ediyor. Mevcut uygulamada staj, emeklilik amacıyla sigorta başlangıcı sayılmıyor, zira bu süreçte emeklilik primi yatırılmıyor. Ancak doktorların ve avukatların yaptığı stajda istisnai bir hal var. Sigortalı olmaksızın hekime öğrenimi, tıpta uzmanlık amacıyla yurt içerisinde ya da yurt dışında geçirdikleri normal hekime ya da uzmanlık öğrenim süreleri ile gene sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri borçlanılabiliyor ve bu halde emeklilik zamanı erkene çekilebiliyor.
Öğrencileri ilgilendiren haber geldi. Ayda 1.488 TL hesaplara yatacak. Staj sigortası ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Özellikle meslek lisesi ya da bazı üniversite bölümlerinden mezun olabilmek için zorunlu staj şartı bulunuyor. Her sene milyonlarca öğrenci zorunlu stajını tamamlayıp, çalışma hayatında emeklilik haklarına etki edip etmeyeceğini merak ediyor. Bu sene asgari ücret zammı ile birlikte stajer maaşlarına zam geldi. 20'nin üzerinde olan işyerlerinde stajyerlere aylık 1.276 lira, 20'de az çalışanı olan işyerlerinde aylık 638 lira ödeniyor. 20'den az çalışanı olan işyerlerinde ödenen stajyer ücretinin üçte ikisini, 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde ise üçte birini devlet karşılıyor. Mühendislik fakültesi öğrencileri içinse aylık 1.488 lira ödeniyor. Peki, staj süresi emeklilik yaşını öne çeker mi? Staj sigortası emekliliği etkiler mi? Kimler staj borçlanması yapabilir? EYT'de staj sayılıyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
STAJ SÜRELERİ EMEKLİLİKTE HESABA KATILIYOR MU?
Hayır, katılmıyor. Çünkü çıraklık ya da stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmiyor, sadece iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Buna da staj sigortası deniyor. Sigortanın yapılma nedeni de işletmelerde staj gören öğrencilerin oluşabilecek kaza veya hastalıklara karşı koruma sağlanması.
Çalışan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için de uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Bu prim ödenmediğinden, staj süreleri ileride emeklilikte hesaba katılmıyor.
Örneğin, 2018 yılının şubat ayında staj yaptınız ve sigortalı tesciliniz yapıldı. 2021'in mart ayında da işe başladınız ve uzun vadeli sigortalı olarak primleriniz yatmaya başladı. Emeklilik için geçerli tarih 2021'in mart ayından başlayacak.