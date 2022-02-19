5 farklı ödeme planıyla... Günde 40 TL'ye 30 bin TL ihtiyaç kredisi 3 ay erteleme müjdesiyle! Kış destek ödemeleri başladı!
Masrafsız ve düşük faiz civarlarına sahip kış gereksinim kredilerinde en makul oranlar ilgi çekiyor. Genellikle 2022 Ocak ayından itibaren faturalara yansıyan zamlar ve çoğu alanda çoğalan fiyat karşısında vatandaşlar kışın çoğalan gereksinimlerine destek arayışlarına girdiler. TEB ve Alternatif Bank doğrultusundan duyurulan gereksinim kredilerinde avantajlı oranlar ve ödeme seçeneklerinin sunulması ise çoğu bireyin nakit sıkıntılarının giderilmesini hedefliyor. Vatandaşların kışın çoğalan çoğu ihtiyacına nakit desteğinin ise önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor. İşte kışın çoğalan gereksinimleri amacıyla finansman arayanlara destekler
TEB Kış İhtiyaç Kredisi
Kışın artan nakit ihtiyaçlarına yönelik bankalar yeni ihtiyaç kredisi fırsatlarını duyurmaya başladılar. 3 aya kadar erteleme seçenekleri ile Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) tarafından sunulan kış kredisi kapsamında, uygun faiz oranları ve kolay geri ödeme seçenekleri belirlenmiştir.
Bu sayede vatandaşların birçok farklı ihtiyacı için etkili finansman çözümlerinden yararlanması sağlanacak. %1,85'ten başlayan faiz oranların ile kullanabileceğiniz kredi, uygun taksit seçenekleriyle 36 aya kadar vade imkanları le ödenebilmektedir. TEB kış ihtiyaç kredisi ile birçok alanda artan masraflarınız için finansman kullanabilirsiniz.
TEB'den Kış Kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenler için örnek ödeme tablosuna göre cazip oranlar dikkat çekmektedir. 10.000 TL örnek ihtiyaç kredisine göre: 24 ay vade, %1,85 faiz oranları ve aylık 541,98 TL taksit oranları belirlenmiştir.
Vatandaşların kışın ihtiyaç duyabileceği her alanda rahatlıkla kullanabilecekleri ihtiyaç kredisini TEB'in hızlı başvuru kanalları üzerinden talep ederek anında kullanmaya başlayabilirsiniz.