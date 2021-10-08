75 bin TL - 192 bin TL'ye ev sahibi olun! MEB konutları satışa çıktı: 3+1 daireler ölü fiyatına alıcı bulacak!
Milli Eğitim Bakanlığı'na ait lojmanlar satışa çıkarıldı. 39 adet kamu konutu ihale yöntemiyle ve uygun fiyatlarla alıcı bulacak. 75.000 TL'den başlayan fiyatlarla 3+1 daireler en fazla 400 bin TL'ye satışa çıktı. Ev sahibi olmak isteyenler ve uygun fırsatları kaçırmak istemeyenler ilan detaylarını araştırmaya başladı. Haberimizde konuyla ilgili gerekli detaylara yer verdik. 39 konutun satılacağının bildirildiği listede hem boş hem de dolu konutlar bulunuyor. İşte MEB kamu konutları ve lojmanlar hakkında detaylı bilgiler!
75 bin TL - 192 bin TL'ye ev sahibi olun! MEB konutları satışa çıktı: 3+1 daireler ölü fiyatına alıcı bulacak! Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişik lojmanlar satışa çıkarıldı. 39 tane kamu konutu ihale yöntemiyle ve uygun fiyatlarla satışa sunuldu. 75.000 TL'den başlamış olan fiyatlarla 3+1 daireler en fazlaca 400 bin TL'ye satışa çıktı. Haberimizde konuyla ilgili lüzumlu detaylara yer verdik.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan lojmanları satışa çıkardı. Bakanlık, 39 konut için düğmeye bastı. Bakanlıktan yapılan duyuruda kurumun sıralamasında yer alan 39 konutun 34'ü öncelikli konut satış listesi oluşturuldu. Şu an dolu konumda bulunan konutlardan 5 tanesi ise boş durumda. Boş durumda olan 5 lojmanın açık ihale usulüyle satışı gerçekleşecek.
MEB İHALE AÇIKLAMASI
Tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait kamu konutlarının (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihaleleri yapılacaktır.
İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Budak Mah.Mareşal Fevzi Çakmak Bul.No:98 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi Toplantı Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.