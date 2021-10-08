75 bin TL - 192 bin TL'ye ev sahibi olun! MEB konutları satışa çıktı: 3+1 daireler ölü fiyatına alıcı bulacak! Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişik lojmanlar satışa çıkarıldı. 39 tane kamu konutu ihale yöntemiyle ve uygun fiyatlarla satışa sunuldu. 75.000 TL'den başlamış olan fiyatlarla 3+1 daireler en fazlaca 400 bin TL'ye satışa çıktı. Haberimizde konuyla ilgili lüzumlu detaylara yer verdik.