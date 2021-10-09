SSK - SGK ve Bağ-kur’lu milyonlarca kişinin aklı başından gidecek! SGK konuya el attı: 55 yaş ve daha az prim günüyle anında emekli olabilirsiniz!

Her çalışanın düşü erken emekli olmaktır. Emekli olmak isteyen yüz binlerce kişiye SGK'dan müjdeli bir haber geldi. 55 yaş ve azca prim günüyle erken emekliliğe yönelik meydana getirilen düzenleme sebebiyle yurttaşlar erken emekli olma fırsatını yakalıyor. 55 yaşını dolduran sigortalılardan; dikkat, algı, bellek, kavrama ve soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hâli tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılıyor. SGK uygulamasıyla birlikte bu özelliklere sahip kişilere daha erken yaşta ve daha azca primle emekli olmaları yönünde düzenlemeler sağlanıyor. İşte erken emekli olma koşulları!