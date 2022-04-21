RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 715 TL, 810 TL, 905 TL, 995 TL, 1.085 TL ve 1.150 TL para veriliyor! Bakanlık yardımı açıkladı! Başvuru E-devlet üzerinden...

715 TL, 810 TL, 905 TL, 995 TL, 1.085 TL ve 1.150 TL para veriliyor! Bakanlık yardımı açıkladı! Başvuru E-devlet üzerinden...

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahipleri ve diğer kategorilerde yer alan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri sayesinde vatandaşlar tarafından sıklık ile takip edilen kamu kurumlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde ilgili başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlara kira yardımının yapılacağını bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kira yardımı hizmetine ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
21.04.2022 09:45 - Son Güncelleme: 21.04.2022 09:45
715 TL, 810 TL, 905 TL, 995 TL, 1.085 TL ve 1.150 TL para veriliyor! Bakanlık yardımı açıkladı! Başvuru E-devlet üzerinden...

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının çeşitli faktörler çerçevesinde dalgalı hareketler sergilemesi, geçtiğimiz yılın son aylarında emlak fiyatlarına yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep olmuştu. Yeni dönemde piyasalarda herhangi bir dinginliğin gözlenmemesi, aksine Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile dalgalı hareketlerin iyiden iyiye hız kazanması, yapılan zam oranlarının katlanmasına yol açtı.

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715 TL, 810 TL, 905 TL, 995 TL, 1.085 TL ve 1.150 TL para veriliyor! Bakanlık yardımı açıkladı! Başvuru E-devlet üzerinden...

Bir süredir gündelik hayatın her alanına yansıyan zamlardan ötürü oturdukları evlerin kira giderlerini karşılamakta zorlanan vatandaşlar, bütçelerini hafifletebilecek destek hizmetlerini araştırmaya başladılar.

715 TL, 810 TL, 905 TL, 995 TL, 1.085 TL ve 1.150 TL para veriliyor! Bakanlık yardımı açıkladı! Başvuru E-devlet üzerinden...

Bu noktada vatandaşların yüzlerini güldürecek olan destek haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, kurum tarafından belirlenmiş olan kira yardımı başvuru şartlarının sağlanması durumunda tüm ihtiyaç sahibi ailelere yaşadıkları şehre göre farklılık gösteren tutarlarda kira yardımının yapılacağını bildirdi.

715 TL, 810 TL, 905 TL, 995 TL, 1.085 TL ve 1.150 TL para veriliyor! Bakanlık yardımı açıkladı! Başvuru E-devlet üzerinden...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı 2022

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine, mağdur oldukları tüm alanlarda destek olabilmek adına çeşitli sosyal yardım modelleri sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde zamlanan kira fiyatları ve artış gösteren diğer hizmet ürünlerinin fiyatlarından ötürü geçim derdine düşmüş olan vatandaşlara, kira yardımı yapılacağı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

715 TL, 810 TL, 905 TL, 995 TL, 1.085 TL ve 1.150 TL para veriliyor! Bakanlık yardımı açıkladı! Başvuru E-devlet üzerinden...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan kira yardımı hizmetine göre ilgili şartları sağlayan tüm ihtiyaç sahiplerine yaşadıkları bölgelerin emlak fiyatlarına göre değişmek ile birlikte bin 150 TL'ye kadar destek olunacağı bilgisi kaydedildi.

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