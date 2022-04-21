715 TL, 810 TL, 905 TL, 995 TL, 1.085 TL ve 1.150 TL para veriliyor! Bakanlık yardımı açıkladı! Başvuru E-devlet üzerinden...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan kira yardımı hizmetine göre ilgili şartları sağlayan tüm ihtiyaç sahiplerine yaşadıkları bölgelerin emlak fiyatlarına göre değişmek ile birlikte bin 150 TL'ye kadar destek olunacağı bilgisi kaydedildi.