Hesaplara geri ödemesiz 51.000 TL yatıyor! Çoğu kişinin haberi bile yok! Biraz önce belli oldu! SGK üzerinden başvuru yapan alıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitimli Bakıcı Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilmiş olan Eğitimli Bakıcı Desteği projesinden yararlanarak çocuğunun bakımını eğitimli kişilerin ellerine bırakmak ve bu esnada da hem kendini geliştirmek hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için iş hayatına dönmek isteyen kadınların sağlamaları gereken hizmet başvuru şartları şu şekilde belirlendi: