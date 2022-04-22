Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank tarafından masraflar karşılanıyor! 25.000-100.000 ve 125.000 TL veriliyor!

Yılın tüm yorgunluğunu yaz ayının gelmesi ile çıkacağı tatilde atmayı planlayanlara, kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni dönemde geliştirmiş oldukları ihtiyaç kredisi kampanyalarının tatil harcamalarında da kullanılabileceğini duyurarak, ilgili kampanyaların detaylarını açıkladı. İşte kamu bankalarının tatil kredisi kampanyalarına ilişkin haberin ayrıntıları