%70.18 ZAM TABLOSU! 2023’te SSK, Bağkur’luya 6.072 TL, Memura 12.004 TL maaş! SON 1 VERİ: 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak?

Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayında yapılacak 2023 zammını merakla bekliyor. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı zamları da belirlemiş olacak. Bu arada yeni yılda yapılacak zamla ilgili ipuçları da gelmeye devam ediyor. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Kasım ayı verisi 5 Aralık Pazartesi belli olacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 70.18 olarak yer aldı. Bu hesaba göre maaşlara güncelleme geldi. İşte ocak ayı zamlı maaş tablosu!