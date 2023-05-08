700 bin kişiye müjde! KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI 2023 | SON 1 GÜN! TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ zamlı MAAŞ hesabı! 15.000 TL + refah payı! %45 ek artış...

Başkan Erdoğan büyük İstanbul Mitinginde 1,7 milyon çoşkulu kalabalağına hitap ederken, kamu işçisi zammı için tarihi duyurdu. Başkan Erdoğan, toplu sözleşme zammı ve taban ücretler için tarih verdi. Peki, kamu işçisine zam oranı ne kadar? Toplu iş sözleşmesi maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...