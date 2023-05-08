700 bin kişiye müjde! KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI 2023 | SON 1 GÜN! TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ zamlı MAAŞ hesabı! 15.000 TL + refah payı! %45 ek artış...
Toplu İş Sözleşmesi ile kamu işçisi zammıiçin araştırmalar hızlandı. Hak-İş ve Türk-İş'in de masada olduğu toplantının ardından zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçisi zam pazarlığının netleşeceği tarihi duyurdu.İşte toplu iş sözleşmesi kamu işçisine zam oranı....
Başkan Erdoğan büyük İstanbul Mitinginde 1,7 milyon çoşkulu kalabalağına hitap ederken, kamu işçisi zammı için tarihi duyurdu. Başkan Erdoğan, toplu sözleşme zammı ve taban ücretler için tarih verdi. Peki, kamu işçisine zam oranı ne kadar? Toplu iş sözleşmesi maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...
KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen İstanbul mitinginde kamu işçilerine zam konusuna da değindi. Erdoğan, kamu işçisine zam pazarlığının 9 Mayıs 2023 Salı günü netleşeceğini belirtti.
KAMU İŞÇİ ZAMMI SON DURUM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarıyla 5 Mayıs 2023 Cuma günü görüştü. Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ile Osman Yıldız ile TÜHİS temsilcileri katıldı.
2023 TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Kamu işçisi zam teklifi için Cuma toplandı. Hükümet ve sendika temsilcileri bir araya gelerek 3 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Toplantı sonrası hükümetin Salı günü teklifini vereceği bildirilirken TÜRK-İş ve HAK-İş'ten peş peşe toplu sözleşme zammı için açıklama geldi. Büyük İstanbul Mitinginde Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamu işçisi zammı için açıklama yaptı.