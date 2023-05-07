700 bin kamu işçisi Toplu Sözleşme son dakika! Başkan Erdoğan müjdeledi! %45 zamla 15.000 TL yeni zamlı maaş tablosu! 4D’liler 2 gün sonra...

700 bin kamu işçisi için müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. Maaş zammı için salı gününü (9 Mayıs) işaret eden Erdoğan, "Görüşmelerin neticesini kamuoyuna açıklayacağım" ifadelerine yer verdi. Peki, kamu işçi maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilenler...