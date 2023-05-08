Sigorta başlangıcını 10 yıl geri çekecek! 2000, 2002, 2008'de girişi olanlar! SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında...

Emeklilik sisteminde birçok düzenleme bulunuyor. Böylelikle kişilerin durumuna göre emeklilik hakkı da tanınıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için çeşitli erken emeklilik yolları buşunuyor. Bunlardan biri de 1800 günle emeklilik. 10 yılı dolan bu hakka sahip olabiliyor. Ancak belli başlı şartları var. Peki, kimler erken emekli olacak? 1800 günle emeklilik şartları ne? İşte detaylar...