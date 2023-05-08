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Sigorta başlangıcını 10 yıl geri çekecek! 2000, 2002, 2008'de girişi olanlar! SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında...

Emekli olma hedefiyle yaşlanan milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında, sağlığını yitirenlerin erken emekli olabilme imkanı bulunuyor. Hastalanan, ameliyat geçiren veya sağlık sorunları nedeniyle çalışmasına devam edemeyenlerin emeklilik hakları konusunda belirsizlik yaşaması oldukça doğaldır. Ancak, son düzenlemelerle birlikte erken emeklilik imkanları geliştirilmiştir. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte bu konuda detaylar. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan ve rapor alan vatandaşlar için erken emeklilik imkanı sağlanmaktadır. Bu durumda, sağlık sorunları nedeniyle işlerine devam edemeyen kişilerin emeklilik süreçlerinde kolaylıklar sağlanmaktadır. Böylelikle, sağlığını yitiren vatandaşlar için adil bir çözüm sunulmaktadır.

takvim.com.tr
08.05.2023 12:36 - Son Güncelleme: 08.05.2023 12:36
Sigorta başlangıcını 10 yıl geri çekecek! 2000, 2002, 2008’de girişi olanlar! SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında... EYT’siz 1000, 1500, 1800 gün toplayan erken emekli olacak!

Emeklilik sisteminde birçok düzenleme bulunuyor. Böylelikle kişilerin durumuna göre emeklilik hakkı da tanınıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için çeşitli erken emeklilik yolları buşunuyor. Bunlardan biri de 1800 günle emeklilik. 10 yılı dolan bu hakka sahip olabiliyor. Ancak belli başlı şartları var. Peki, kimler erken emekli olacak? 1800 günle emeklilik şartları ne? İşte detaylar...

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Sigorta başlangıcını 10 yıl geri çekecek! 2000, 2002, 2008’de girişi olanlar! SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında... EYT’siz 1000, 1500, 1800 gün toplayan erken emekli olacak!

Sosyal güvenlik mevzuatına göre sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabilenler iki gruba ayrılır, birincisi 'malulen emeklilik', ikincisi de 'engelli hakkıyla emeklilik'tir. İkisi arasında bazı farklar vardır.

Sigorta başlangıcını 10 yıl geri çekecek! 2000, 2002, 2008’de girişi olanlar! SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında... EYT’siz 1000, 1500, 1800 gün toplayan erken emekli olacak!

Emekliliğe ilişkin çokça sorulan sorulardan biri, sağlığını yitirenlerin erken emekli olup olamayacağı konusunda.

Sigorta başlangıcını 10 yıl geri çekecek! 2000, 2002, 2008’de girişi olanlar! SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında... EYT’siz 1000, 1500, 1800 gün toplayan erken emekli olacak!

Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenlerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu vardır. Sosyal güvenlik mevzuatımız kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceklerini düzenlemiştir.

Sigorta başlangıcını 10 yıl geri çekecek! 2000, 2002, 2008’de girişi olanlar! SSK, Bağkur 48-50-55 yaşında... EYT’siz 1000, 1500, 1800 gün toplayan erken emekli olacak!

Bu çerçevede, iki emeklilik kavramı öne çıkar. Bunlardan ilki 'malulen emeklilik', diğeri de 'engelli hakkıyla emeklilik' kavramıdır. Malulen emeklilik ile engelli emekliliği arasında bazı farklar vardır.

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