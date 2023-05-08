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Haberler Ekonomi Staj çıraklık sigortası, 2000 s. kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur'a prim indirimi geliyor! ABO, tescil affı...

Staj çıraklık sigortası, 2000 s. kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur'a prim indirimi geliyor! ABO, tescil affı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen kesimin uzun süredir beklediği müjde nihayet geldi. Geniş kapsamlı bir çalışmanın ardından, yeni bir emeklilik reformu üzerinde çalışıldığı ve son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği duyuruldu. Bu reformla birlikte EYT kapsamı genişleyecek ve 2000 sonrası sigortalılar için de kolaylıklar sağlanacaktır. İşte tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
08.05.2023 12:08 - Son Güncelleme: 08.05.2023 12:12
EYT sonrası rötuş: Emekliliğe 3 kala 2000 sonrası hesabı değişti! Staj çıraklık sigortası, 2000 s. kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur’a prim indirimi geliyor! ABO, tescil affı...

Emeklilikle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. EYT sonrası 4 milyonu aşkın kişi için emeklilik hakkı tanındı. Bağkur'lular için yeni müjde Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı. Böylelikle Bağkur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı. Öte yandan 2000 sonrası sigortalılar için yeni prim ve yaş indirimi çalışmaları masaya geldi. Staj için de seçim sonrası işaret edildi. İşte yeni sisteme dair son gelişmeler haberimizde...

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EYT sonrası rötuş: Emekliliğe 3 kala 2000 sonrası hesabı değişti! Staj çıraklık sigortası, 2000 s. kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur’a prim indirimi geliyor! ABO, tescil affı...

ESNAF PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR! 2023 BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞTÜ MÜ, KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada küçük esnaflara yönelik müjde verdi.

EYT sonrası rötuş: Emekliliğe 3 kala 2000 sonrası hesabı değişti! Staj çıraklık sigortası, 2000 s. kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur’a prim indirimi geliyor! ABO, tescil affı...

SGK'LILARLA EŞİTLENECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

EYT sonrası rötuş: Emekliliğe 3 kala 2000 sonrası hesabı değişti! Staj çıraklık sigortası, 2000 s. kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur’a prim indirimi geliyor! ABO, tescil affı...

KÜÇÜK ESNAF NE KADAR PRİM ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜYDÜ?

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu.

Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.

EYT sonrası rötuş: Emekliliğe 3 kala 2000 sonrası hesabı değişti! Staj çıraklık sigortası, 2000 s. kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur’a prim indirimi geliyor! ABO, tescil affı...

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.

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