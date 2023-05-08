Staj çıraklık sigortası, 2000 s. kademeli yaş indirimi, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur'a prim indirimi geliyor! ABO, tescil affı...

Emeklilikle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. EYT sonrası 4 milyonu aşkın kişi için emeklilik hakkı tanındı. Bağkur'lular için yeni müjde Başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı. Böylelikle Bağkur'luya 5 yıl erken emeklilik yolu açıldı. Öte yandan 2000 sonrası sigortalılar için yeni prim ve yaş indirimi çalışmaları masaya geldi. Staj için de seçim sonrası işaret edildi. İşte yeni sisteme dair son gelişmeler haberimizde...