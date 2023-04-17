RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 700 bin işçiye %40 EK ZAM NETLEŞİYOR! 12.000 TL kök maaş + 2.168 TL tediye! Belediye şirket işçileri de kapsamda! Kamu çerçeve protokolü...

700 bin işçiye %40 EK ZAM NETLEŞİYOR! 12.000 TL kök maaş + 2.168 TL tediye! Belediye şirket işçileri de kapsamda! Kamu çerçeve protokolü...

700 bin işçi için talepler netleşti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini duyurdu. Böylelikle taban maaşlar için 11.500 TL düşünülüyor. Mayıs ayına kalmadan toplu sözleşme sürecinin tamamlanması bekleniyor. Ayrıca, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dâhil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor. Peki, Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika gelişme var mı? Kamu işçi maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.04.2023 14:07 - Son Güncelleme: 17.04.2023 15:41
700 bin işçiye %30 EK ZAM NETLEŞİYOR! 11.500 TL kök maaş + 2.168 TL tediye! Belediye şirket işçileri de kapsamda! Kamu çerçeve protokolü...

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler kapsamında, detaylar netleşmeye başladı. Bu görüşmeler sonrası hükümet zam teklifini duyurdu. Peki, kamu işçileri ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler...

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700 bin işçiye %30 EK ZAM NETLEŞİYOR! 11.500 TL kök maaş + 2.168 TL tediye! Belediye şirket işçileri de kapsamda! Kamu çerçeve protokolü...

ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Kamu işçileri için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Taban aylık teklifi de 11 bin 500 lira oldu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.

700 bin işçiye %30 EK ZAM NETLEŞİYOR! 11.500 TL kök maaş + 2.168 TL tediye! Belediye şirket işçileri de kapsamda! Kamu çerçeve protokolü...

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

700 bin işçiye %30 EK ZAM NETLEŞİYOR! 11.500 TL kök maaş + 2.168 TL tediye! Belediye şirket işçileri de kapsamda! Kamu çerçeve protokolü...

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

700 bin işçiye %30 EK ZAM NETLEŞİYOR! 11.500 TL kök maaş + 2.168 TL tediye! Belediye şirket işçileri de kapsamda! Kamu çerçeve protokolü...

700 bini aşkın kamu işçisi için zam pazarlığı sürerken, yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi üzerinde uzlaşma sağlandı. İşçiler de memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları olmak üzere yılda dört defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.

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