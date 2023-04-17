700 bin işçiye %40 EK ZAM NETLEŞİYOR! 12.000 TL kök maaş + 2.168 TL tediye! Belediye şirket işçileri de kapsamda! Kamu çerçeve protokolü...
700 bin işçi için talepler netleşti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini duyurdu. Böylelikle taban maaşlar için 11.500 TL düşünülüyor. Mayıs ayına kalmadan toplu sözleşme sürecinin tamamlanması bekleniyor. Ayrıca, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dâhil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor. Peki, Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika gelişme var mı? Kamu işçi maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
17.04.2023 14:07 - Son Güncelleme: 17.04.2023 15:41
ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU
Kamu işçileri için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Taban aylık teklifi de 11 bin 500 lira oldu.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.
İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.