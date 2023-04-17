700 bin işçiye %40 EK ZAM NETLEŞİYOR! 12.000 TL kök maaş + 2.168 TL tediye! Belediye şirket işçileri de kapsamda! Kamu çerçeve protokolü...

ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Kamu işçileri için zam pazarlığı devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Taban aylık teklifi de 11 bin 500 lira oldu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.