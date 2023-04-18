Sigorta 5 yıl geriye çekilecek! EYT'de prim şartı düşüyor! Bağkur'luya 7200 gün + tescil affı kıskacı! 1800 günlük süre milat oluyor! 2925 Tarım, Esnaf...
EYT düzenlemesiyle birlikte emeklli olanlar maaşlarını almaya başladı. Öte yandan emeklilikte yeni reform için kollar sıvandı. Bağkur'luların prim şartlarının düşmesi beklenirken, kadınlar için erken emeklilik formülleri konuşuluyor. Peki, Bağkur primleri ne zaman düşecek? İşte tüm detaylar haberimizde...
EYT düzenlemesinin hemen ardından emeklilikte 2. reform için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Bağkur'luların emeklilik sistemi yeniden ele alınırken, kadınlarda ise emeklilik için prim ve yaş desteği sağlanacak. Yapılacak reform çalışmalarıyla 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların durumu da ele alınacak. Bağkur'lular için 9000 gün prim şartı 7200'e indirilecek ve 5 yıl erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, yeni emeklilik şartları ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur'luların prim sayısı ne zaman düşecek? Tescil affı gelecek mi? İşte detaylar...
EYT düzenlemesiyle 4 milyonu aşkın kişiye yaş şartı kaldırılırken, emeklilikte yeni reform için kollar sıvandı.
Bağ-Kur'luların prim sisteminin de yeniden ele alınacağı reform çalışmaları sırasında 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olduğu için EYT kapsamına girmeyenlerin durumu da masaya yatırılacak.