Sigorta 5 yıl geriye çekilecek! EYT'de prim şartı düşüyor! Bağkur'luya 7200 gün + tescil affı kıskacı! 1800 günlük süre milat oluyor! 2925 Tarım, Esnaf...

EYT düzenlemesinin hemen ardından emeklilikte 2. reform için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Bağkur'luların emeklilik sistemi yeniden ele alınırken, kadınlarda ise emeklilik için prim ve yaş desteği sağlanacak. Yapılacak reform çalışmalarıyla 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların durumu da ele alınacak. Bağkur'lular için 9000 gün prim şartı 7200'e indirilecek ve 5 yıl erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, yeni emeklilik şartları ne zaman yürürlüğe girecek? Bağkur'luların prim sayısı ne zaman düşecek? Tescil affı gelecek mi? İşte detaylar...