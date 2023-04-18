O tarihe kadar stok yapabilirsiniz! A101, BİM ve ŞOK’ta BAYRAM İNDİRİMİ! Ayçiçek yağı 27,50’ye düştü! Kapıda kuyruk oluşacak! Nohut, sucuk, süt...

Ramazan Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar bayram alışverişi için marketlerin yolunu tutmaya başladı. Bu noktada zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. A101, BİM ve ŞOK marketlerinde bu hafta hangi ürünlerde bayram indirimi uygulandı merak ediliyor. Ayçiçek yağı 27,50'ye düştü! Güncel fiyatları görenler kapıda kuyruk oluşturacak. Nohut, sucuk, süt, yoğurt ve daha bir çok gıda ürününde dev indirim başladı. İşte A101 BİM ve ŞOK 17-18-19-20-21-22-23-24-25 Nisan aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.