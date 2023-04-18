RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi O tarihe kadar stok yapabilirsiniz! A101, BİM ve ŞOK'ta BAYRAM İNDİRİMİ! Ayçiçek yağı 27,50'ye düştü! Kapıda kuyruk oluşacak! Nohut, sucuk, süt...

O tarihe kadar stok yapabilirsiniz! A101, BİM ve ŞOK'ta BAYRAM İNDİRİMİ! Ayçiçek yağı 27,50'ye düştü! Kapıda kuyruk oluşacak! Nohut, sucuk, süt...

A101 BİM ve ŞOK'ta indirim günleri başladı. O tarihe kadar stok yapmak mümkün! Abalı Pet Ayçiçek Yağı 1 litre 45,90'dan 27,50'ye düştü. Sultan Kangal Dana sucuk 58,50'den, 34,90'a indi. İşte 3 zincir marketin bu haftaki indirimli ürünlerinin tümü.

18.04.2023 11:02 - Son Güncelleme: 18.04.2023 11:02
O tarihe kadar stok yapabilirsiniz! A101, BİM ve ŞOK’ta BAYRAM İNDİRİMİ! Ayçiçek yağı 27,50’ye düştü! Kapıda kuyruk oluşacak! Nohut, sucuk, süt...

Ramazan Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar bayram alışverişi için marketlerin yolunu tutmaya başladı. Bu noktada zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğu gündeme geldi. A101, BİM ve ŞOK marketlerinde bu hafta hangi ürünlerde bayram indirimi uygulandı merak ediliyor. Ayçiçek yağı 27,50'ye düştü! Güncel fiyatları görenler kapıda kuyruk oluşturacak. Nohut, sucuk, süt, yoğurt ve daha bir çok gıda ürününde dev indirim başladı. İşte A101 BİM ve ŞOK 17-18-19-20-21-22-23-24-25 Nisan aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
O tarihe kadar stok yapabilirsiniz! A101, BİM ve ŞOK’ta BAYRAM İNDİRİMİ! Ayçiçek yağı 27,50’ye düştü! Kapıda kuyruk oluşacak! Nohut, sucuk, süt...

BİM 18 NİSAN'DAN İTİBAREN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

O tarihe kadar stok yapabilirsiniz! A101, BİM ve ŞOK’ta BAYRAM İNDİRİMİ! Ayçiçek yağı 27,50’ye düştü! Kapıda kuyruk oluşacak! Nohut, sucuk, süt...

A101 15-21 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

O tarihe kadar stok yapabilirsiniz! A101, BİM ve ŞOK’ta BAYRAM İNDİRİMİ! Ayçiçek yağı 27,50’ye düştü! Kapıda kuyruk oluşacak! Nohut, sucuk, süt...

A101 15-21 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

O tarihe kadar stok yapabilirsiniz! A101, BİM ve ŞOK’ta BAYRAM İNDİRİMİ! Ayçiçek yağı 27,50’ye düştü! Kapıda kuyruk oluşacak! Nohut, sucuk, süt...

BİM 18 NİSAN'DAN İTİBAREN İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

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